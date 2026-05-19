Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica: "El Noroeste tiene las condiciones para desempeñar un papel protagonista en el futuro económico"

“El futuro económico ya no se construye únicamente desde los grandes centros financieros tradicionales. Se construye desde territorios capaces de aportar industria real, energía competitiva, conocimiento, estabilidad y capacidad de cooperación. Y hoy ha quedado claro que el Noroeste tiene las condiciones para desempeñar un papel protagonista en esa nueva etapa”.

Con estas palabras ha cerrado esta tarde Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, el II Foro del Noroeste, que ha organizado la empresa editora de este periódico y que ha tenido como escenario el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, donde se han dado cita, entre otros, los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León.

A juicio de Moll, tanto Adrián Barbón como Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco “han trasladado una idea compartida: que el Noroeste quiere dejar de reclamar atención para empezar a reclamar protagonismo”. Y para lograrlo, ha diagnosticado Moll, “hacen falta infraestructuras, conectividad y una visión estratégica de país y de Europa”.

Un concepto de periodismo

“En un mundo cada vez más competitivo, algunos localismos ya no suman. Lo que suma es la capacidad de actuar conjuntamente”, ha subrayado el consejero delegado de Prensa Ibérica, quien ha puntualizado que en la empresa periodística que dirige “creemos profundamente en ese papel de conexión, creemos en unos medios comprometidos con el desarrollo económico y social de los territorios donde estamos presentes, creemos en un periodismo útil, cercano y responsable, un periodismo que no solo cuenta lo que ocurre, sino que ayuda a generar conversaciones necesarias, conecta talento y contribuye a construir espacios de diálogo”.

Capacidad para liderar

Aitor Moll ha dedicado buena parte de su intervención a analizar lo sucedido a lo largo de la densa jornada de ponencias, diálogos y mesas redondas en los que se han abordado temáticas como industria, innovación, energía, logística, inteligencia artificial, talento, turismo o alimentación. “Por encima de todo, hemos hablado de capacidad: capacidad para adaptarse, para competir y para liderar”, ha enfatizado.

Según su balance, un elemento “especialmente relevante” de la cumbre ovetense consiste en que “hemos conseguido reunir en una misma conversación a administraciones públicas, empresas tractoras, emprendedores, expertos, universidades y sociedad civil”. Y se ha mostrado optimista sobre la base de que “hemos visto una voluntad clara de cooperación entre comunidades autónomas”.

Patrimomio y carencias

Acerca del patrimonio de Asturias, Galicia y Castilla y León, el consejero delegado de Prensa Ibérica ha destacado el tejido industrial; las empresas exportadoras y los sectores estratégicos; las universidades, centros tecnológicos y el conocimiento; la cultura empresarial y vocación de esfuerzo.

Pero, junto con esto, “también hemos sido honestos al hablar de nuestros desafíos”, entre los que ha consignado “el invierno demográfico y la despoblación”, “la dificultad para atraer y retener talento", “el tamaño reducido de muchas empresas” y “la necesidad de conectar mejor el sistema educativo con el sistema productivo”.

De este recuento con claroscuros se deriva la necesidad de “crear las condiciones para que el talento pueda desarrollarse” en las regiones del Noroeste de España. A juicio de Aitor Moll, existe un humus idóneo en forma de “empresarios y directivos que compiten desde este territorio en mercados internacionales” y de “empresas que innovan, que crean empleo y que están transformando sectores enteros”.

"Una colaboración público-privada más ambiciosa"

El panorama ofrece algunos rasgos ventajosos, dado que en las sesiones de este encuentro “hemos comprobado que Europa vuelve a mirar hacia la industria, hacia la autonomía estratégica y hacia territorios capaces de ofrecer estabilidad, capacidad productiva y energía”. Todo ello invita a pensar que “se abre una oportunidad histórica para el Noroeste”. Pero hay una premisa: “Aprovecharla exige decisiones”.

El consejero delegado de Prensa Ibérica se ha detenido a enumerar algunos requisitos para ese aprovechamiento de oportunidades en el cuadrante Noroeste: mejores infraestructuras y acelerar el Corredor Atlántico; conectividad ferroviaria, logística y digital; acceso competitivo a la energía; avanzar en nuevas redes vinculadas al hidrógeno verde; y “una colaboración público-privada más ágil, más estable y más ambiciosa”.

Ganar en tamaño empresarial

Aitor Moll ha hecho hincapié en que “ningún territorio puede ser competitivo si no está bien conectado”. Y subrayó la necesidad de “ganar tamaño empresarial”, de desarrollar compañías “capaces de crecer, de internacionalizarse y de consolidarse” en un ecosistema con “menos barreras regulatorias”, que permita “más acceso al capital” y que “incentive la inversión, el emprendimiento y la innovación”. Y todo ello, ha matizado el alto responsable de Prensa Ibérica, “sin perder algo esencial: el arraigo”.

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A juicio de Aitor Moll, se abre “una etapa en la que el Noroeste tiene la oportunidad de dejar de verse como periferia y empezar a pensarse como lo que puede ser: una plataforma industrial, energética y tecnológica estratégica para España y para Europa”. Existe una infraestructura esperanzadora: “Este territorio tiene recursos, empresas y talento”. Sin embargo, lo más relevante es que “tiene una cultura de esfuerzo, de adaptación y de trabajo que forma parte de su identidad y de su historia”.