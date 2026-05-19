Barbón, Rueda y Mañueco analizan los retos del Noroeste en el II Foro de Prensa Ibérica

El II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico, arranca hoy en Gijón con una cena de bienvenida en el Palacio de la Riega. El encuentro nace con el objetivo de impulsar el desarrollo de tres regiones estratégicas que representan el 12% del producto interior bruto (PIB) nacional.

Tras esta recepción inaugural, el Hotel de la Reconquista de Oviedo se convertirá mañana en el epicentro del foro durante toda la jornada. La cita reunirá a más de doscientos líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León.

El amplio programa diseñado incluirá, desde las 9.00 horas, 17 mesas redondas e intervenciones de representantes políticos, empresarios y directivos. El Foro contará con la presencia de los tres presidentes autonómicos: el socialista Adrián Barbón, presidente del Principado; y los populares Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta Castilla y León.

Los tres mandatarios participarán en la mesa redonda 'Noroeste: territorio de progreso', prevista para las 13.30 horas y moderada por Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA.

El Reconquista será un ir y venir desde primera hora. La apertura institucional arrancará a las 9.30 horas con las intervenciones de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Adrián Barbón, presidente del Principado, y Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo.

La primera ponencia correrá a cargo de Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que a las 10.05 horas abordará el papel del Noroeste en el nuevo tablero global y las oportunidades estratégicas para el mundo empresarial. A continuación tendrá lugar la primera mesa redonda, titulada "Innovar desde el Noroeste para competir en el mundo", en la que participarán Jacobo Cosmen, presidente de Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal; Antonio Agrasar, CEO de Plexus, y Pedro Luis Fernández, presidente de GAM.

Los temas serán variados, aunque siempre con el foco puesto en el Noroeste. A las 12.45 horas se celebrará la mesa redonda «Tecnología transformadora», en la que participarán Pablo Martín, fundador y CEO de Izertis; Luis Fernández-Vega, director del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y, Juan José Beunza, director de IA Salud de la Universidad Europea.

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Tras el almuerzo llegará otra de las mesas destacadas, protagonizada por los principales líderes empresariales de cada región: María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, y Juan María Vallejo, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y presidente de la Federación Leonesa de Empresarios. El debate girará en torno al Corredor Atlántico y la cadena de suministros. El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, será el encargado de clausurar, a las 18.45 horas, un foro que diseccionará, analizará y pondrá en valor los retos y oportunidades del Noroeste, uniendo a tres regiones que comparten objetivos en numerosos frentes