Indra aplaza su consejo para redefinir el poder de Simón tras la salida forzada de De los Mozos

Indra vive, de nuevo, una crisis de gobernanza tras la dimisión de su anterior presidente Ángel Escribano en plena Semana Santa. La salida de su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, apenas mes y medio después, supone un nuevo traspié en la estabilidad de una compañía llamada a ser el campeón nacional de la defensa y el gran tractor de la industria española en el rearme europeo.

El relevo de De los Mozos se produce después de que el Gobierno haya forzado su marcha con el visto bueno de Ángel Simón, presidente sin poderes ejecutivos, y pese a que el todavía consejero delegado apoyó el nombramiento del actual presidente de Indra en el consejo celebrado en la madrugada del Jueves Santo. Según algunas fuentes, Simón le habría asegurado a De los Mozos que contaría con él en la nueva etapa de la tecnológica. Fuentes del sector interpretan ahora ese movimiento como una “traición”, en un contexto marcado por los equilibrios internos y por la influencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, primer accionista de la compañía con un 28% del capital.

El directivo dejará el cargo el próximo 30 de junio, aunque continuará ejerciendo sus funciones hasta esa fecha para facilitar el proceso de transición. De los Mozos llevaba tres años al frente de la gestión ejecutiva de Indra, desde mayo de 2023. Durante este periodo, la compañía ha registrado una fuerte revalorización bursátil y el ejecutivo trató de impulsar la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma de los hermanos Escribano, una operación que por el momento ha quedado aparcada. Considerado cercano al PP por su nombramiento como presidente de la institución ferial dependiente de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Ifema, De los Mozos cobrará alrededor de 20 millones tras su salida de la cotizada.

Su marcha abre ahora un nuevo escenario en la tecnológica y de defensa, con varias opciones sobre la mesa para definir la futura estructura de poder. El consejo deberá decidir si mantiene a Ángel Simón como presidente no ejecutivo y ficha a un nuevo consejero delegado con todas las funciones ejecutivas, o si refuerza el papel del actual presidente otorgándole atribuciones ejecutivas, que podría compartir con el futuro CEO.

Esta última alternativa supondría recuperar una fórmula similar a la etapa anterior, en la que Ángel Escribano ejercía como presidente ejecutivo y De los Mozos como consejero delegado también ejecutivo. También está presente el precedente de Marc Murtra, actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra, que llegó inicialmente a la compañía con un cargo representativo y fue asumiendo posteriormente funciones ejecutivas. El talante de Simón y sus precedentes profesionales en Agbar y Criteria Caixa apuntan que esta posibilidad es una de las más plausibles.

Retrasa su junta de accionistas

Indra celebrará finalmente su próximo consejo de administración el martes 26 de mayo, después de aplazar la reunión prevista inicialmente para este miércoles. El cambio de calendario implica además retrasar la junta general de accionistas, que estaba convocada para el 25 de junio y pasará a celebrarse el 30 de junio, fecha en la que está prevista la salida efectiva de De los Mozos y en el que los accionistas tendrán que ratificar a Simón como presidente de la compañía, aprobar la retribución de la cúpula e incluso podría llegar a reactivar la compra de EM&E, que no está descartada por ninguna de las dos partes.

La marcha del consejero delegado llega apenas mes y medio después del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de Indra, en sustitución de Ángel Escribano. Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizó en la compañía el pasado 2 de abril con un cargo inicialmente representativo y sin funciones ejecutivas, con el objetivo de cerrar la anterior crisis de gobernanza que arrastraba el grupo.

Sin embargo, a finales de abril, el consejo de administración acordó nombrarle vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva, cubriendo las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos. Posteriormente, ambas comisiones designaron a Simón como presidente, lo que reforzó de facto su influencia en la gestión de la compañía.

Con la salida de De los Mozos, Indra vuelve a situarse en el centro de una crisis de gobernanza. La compañía venía de superar las tensiones derivadas de las presiones de la SEPI, que desembocaron en la dimisión de Ángel Escribano como presidente el pasado 1 de abril.

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Ahora, el consejo del 26 de mayo deberá empezar a ordenar el relevo en la cúpula y definir el modelo de gobierno corporativo para la nueva etapa. La fórmula finalmente elegida tendrá que ser debatida y aprobada por el órgano de administración y, posteriormente, refrendada por la junta general de accionistas del 30 de junio.