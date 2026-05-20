La producción de electricidad con gas crece un 34% por la nueva operación de Red Eléctrica tras el gran apagón

Entre mayo de 2025, primer mes después del gran apagón, y abril de 2026, la generación de electricidad con gas natural se ha incrementado un 34% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 105.297 gigavatios-hora (GWh), según datos del operador del sistema gasista, Enagás, recogidos por la patronal del sector, Sedigas. El motivo del alza se encuentra en la operación reforzada utilizada por el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, después del cero eléctrico del 28 de abril del año pasado y que se basa en programar más ciclos combinados para poder utilizarlos ante cualquier desequilibrio del sistema eléctrico.

En los cuatro primeros meses de este año, el consumo de gas para electricidad asciende a casi 30.000 GWh, un 23% más que en el periodo de enero a abril de 2025, cuando todavía no se había empezado a implementar la operación reforzada; pero en los próximos meses el sector espera que se mantenga en niveles similares o incluso inferiores a los de los mismos meses de 2025, cuando había ya operación reforzada.

En el conjunto del año 2025 la demanda de gas para alimentar a los ciclos combinados fue de 100.000 GWh, lejos del récord de 2022, cuando la guerra de Ucrania disparó la demanda de gas para estas tecnologías hasta los 138.000 GWh. La previsión de Sedigas para todo 2026 es que se sitúe en "niveles muy similares" a los del año pasado, entorno a esos 100.000 GWh. "Dependerá de la aportación (a la generación eléctrica) de la energía eólica y solar fotovoltaica, así como de la evolución de la demanda de electricidad", ha afirmado el presidente de Sedigas, Joan Batalla, en la rueda de prensa previa a la reunión anual de la asociación, que se celebra este jueves.

Casi 15 euros más

El coste sobre los consumidores de electricidad de la 'operación reforzada' de mayo de 2025 a abril de 2026 es de 711 millones de euros, cantidad que difiere de los aproximadamente 1.500 millones que calculan desde el sector eléctrico, según Red Eléctrica. Esos 711 millones equivalen al 2% de los costes del sistema eléctrico, que ascienden a 34.000 millones de euros, según reveló esta semana la presidenta de la empresa semipública, Beatriz Corredor, en la comisión de investigación sobre el apagón en el Congreso de los Diputados.

Esto supone un coste de unos 4 céntimos al día por consumidor con una tarifa regulada PVPC y un consumo medio mensual de 300 kilovatios-hora (kWh), según añadió la propia corredor en sede parlamentaria. Y se traduce en unos 14,6 euros más a pagar en la factura de la luz del último año móvil. ç

Cobrar por estar disponibles

El sector gasista lleva meses defendiendo la importancia de los ciclos combinados para dotar de flexibilidad al sistema eléctrico y garantizar, así, la seguridad de suministro, a pesar de que esta tecnología apenas supone un 14,4% a la producción eléctrica total.

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En este sentido, Batalla ha avanzado que la Comisión Europea aprobará "en los próximos meses" el mecanismo que permitirá a estas centrales percibir una contraprestación económica simplemente por estar disponibles para el sistema eléctrico cuando sea necesario, lo que se conoce en la jerga energética como 'mecanismos de capacidad', y que se sumará a lo que ya perciben por producir electricidad (precio del mercado diario) y por servir de 'salvavidas' al sistema (coste de servicios equivalentes a los de la 'operación reforzada' y la propia operación reforzada).