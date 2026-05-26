De los Mozos se despide de Indra: "Me voy con la satisfacción de haber contribuido a dejar una compañía más sólida y más global"

El hasta este martes consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que se marcha de la compañía "con la satisfacción de haber contribuido a dejar una compañía más sólida, más global y preparada para afrontar los próximos retos con confianza". El directivo español ha escrito estas palabras en un post en LinkedIn, en el que ha valorado su trayectoria como CEO de la compañía de defensa española.

"Hoy pongo punto final a una etapa como CEO de Indra Group. Han sido 3 años intensos, en los que juntos hemos transformado una visión en una realidad sólida, ambiciosa y con proyección global. Desde el inicio tuve una hoja de ruta clara: construir una compañía más fuerte, más industrial, más tecnológica y con vocación global. Y esa ambición se ha materializado en hechos", ha reconocido De los Mozos.

"El impulso decidido a proyectos industriales, hoy pilar de la competitividad y crecimiento de Indra Group en los próximos años. Lo que equivale a multiplicar por cuatro la actividad industrial. Una firme apuesta por la internacionalización, ampliando nuestra presencia y relevancia en nuevos mercados", ha comenzado De los Mozos, enumerando los hitos que ha alcanzado la empresa durante su estancia.

El directivo ha remarcado además la "evolución sostenida en la generación de valor", reflejada en un fuerte crecimiento de la capitalización de la compañía. "Hemos multiplicado por más de cuatro lo que vale la compañía en estos tres años. Esto significa pasar de 2.100 millones de euros de valor de Indra a 9.400 millones de euros. El diseño y lanzamiento de un plan estratégico transformador “Leading the Future”, cuya ejecución nos ha permitido alcanzar sus principales objetivos un año antes de lo previsto", ha enumerado.

"Pero más allá de los indicadores, me quedo con algo mucho más importante: las personas. Un equipo comprometido, exigente y capaz de convertir la ambición en resultados. Gracias a Indra Group, accionistas, proveedores y clientes y, muy especialmente, a todos los empleados de Indra Group. Sin la ayuda de todos vosotros esto hubiera sido imposible. Cierro esta etapa con orgullo… y con la energía intacta para lo que viene…", ha apostillado.

Josep Maria Recasens, actual máximo directivo de Renault España y presidente de Anfac, la patronal automovilística, ha sido el elegido por la cúpula de Indra para suceder a De los Mozos como consejero delegado a partir del 17 de junio. Recasens, cuya trayectoria profesional ha estado ligada desde el principio al mundo del motor, era, desde noviembre del pasado año director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas a nivel mundial del Grupo Renault, cargo que se sumaba al de director general de Grupo Renault Iberia y consejero delegado de Ampere, la división de vehículos eléctricos y software del Grupo Renault.

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El nuevo CEO de Indra comparte la misma trayectoria profesional que su antecesor, José Vicente de los Mozos, quien igualmente provenía del ámbito automovilístico, y, en concreto, de Renault también.