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Aliseda y Servihabitat se imponen a Hipoges, Intrum y Clikalia en el contrato de gestión de los activos de Sareb

El 'servicer' de Blackstone conserva el contrato que ya tenía y el de Lone Star recupera sus trabajos con el 'banco malo' cuatro años después

Un stand de Sareb en una edición pasada de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point.

Un stand de Sareb en una edición pasada de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point. / DANNY CAMINAL

Gabriel Santamarina

Madrid

Aliseda y Servihabitat se han impuesto en la licitación lanzada por Sareb, el 'banco malo' participado mayoritariamente por el FROB, para la gestión de su cartera de activos. Los 'servicers' controlados por los fondos norteamericanos Blackstone y Lone Star se han impuesto en la puja a Hipoges, Intrum y un consorcio formado por Clikalia y la empresa de recobros Axactor, según avanzan fuentes inmobiliarias a EL PERIÓDICO.

El nuevo contrato de Sareb para gestionar sus activos sustituye el que está ahora mismo en vigor, que se repartía entre Aliseda e Hipoges y que vence el próximo 31 de agosto. La decisión del Gobierno de prohibir al 'banco malo' la venta de viviendas —que serán traspasadas a la entidad estatal pública Casa 47— ha obligado a reformular los términos de la licitación, ya que la sociedad controlada por el Ministerio de Economía solo venderá en el mercado minorista activos no residenciales, pero aun así deberá adecuar las viviendas que vaya recibiendo antes de que pasen a formar parte del parque público.

De acuerdo a la información disponible en el Portal de Contratación del Estado, el nuevo contrato para gestionar los activos de Sareb tendrá una duración de dos años y la posibilidad de dos prórrogas hasta alcanzar los cuatro ejercicios. El presupuesto base sin impuestos es de 95,68 millones de euros y el valor estimado de la licitación alcanza los 174 millones. Una vez más, el conocido como 'banco malo' ha dividido la licitación en dos lotes, uno para la gestión de activos financieros y activos inmobiliarios que pasarán a manos de Casa 47 y el otro para aquellos que no y pretenden ser vendidos en canales minoristas.

De acuerdo a la información aportada por las fuentes consultadas, las mejores ofertas técnicas las realizaron Hipoges y Aliseda en el lote uno y dos, respectivamente. Sin embargo, la buena puntuación en la oferta económica ha dejado fuera de juego al 'servicer' hoy controlado por Pollen Street, que verá vencida su relación mercantil con Sareb, ya que hasta ahora gestionaba la mitad de su portfolio, y cederá su puesto a Servihabitat. El otro paquete quedará en manos de Aliseda, que ya trabajaba con el 'banco malo'.

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Tras esta adjudicación, Servihabitat gana peso en el ecosistema de Sareb. Esta compañía lidera uno de los grandes programas del 'banco malo', el de alquiler social. Este contrato incluye la identificación de situaciones de vulnerabilidad en pisos okupados de la entidad, la firma de arrendamientos y el diseño de programas de acompañamiento.

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