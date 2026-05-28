Sigue en directo el II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa

Javier Escribano (EM&E): "Conocemos muy bien la industria de Catalunya"

Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha asegurado que el sector vive actualmente “un momento dulce” y ha defendido que el crecimiento de la industria de defensa representa una oportunidad para incorporar a cientos de pequeñas y medianas empresas a la cadena de suministro. “Es un momento ideal para que todas las compañías crezcan y para que, en la ola, suba mucha gente”, ha afirmado.

El empresario ha destacado especialmente el potencial del tejido industrial catalán. “Conocemos muy bien la industria de Catalunya”, ha señalado, antes de subrayar que muchas pymes cuentan con capacidades “un poco apagadas” que ahora pueden reactivarse gracias al impulso del sector.

Escribano ha explicado además que EM&E está actuando como “industria tractora y colaboradora” para integrar a empresas auxiliares y familiares en proyectos de defensa. Como ejemplo, ha citado una reciente jornada celebrada en Barcelona con compañías catalanas, de la que ya han surgido nuevos acuerdos de colaboración.

“El reto es seguir invirtiendo”, ha advertido también el presidente de EM&E, que ha reivindicado el papel estratégico de la compañía en materia de soberanía tecnológica. “Escribano juega un papel muy importante en este contexto. Estamos consiguiendo contratos en más de 25 países”, ha destacado.