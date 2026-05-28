MasOrange se abre a un cambio de marca cuando Orange tome el control total de la teleco

El vuelco en el accionariado de MasOrange es inminente. El grupo francés Orange ha firmado ya el acuerdo definitivo con el resto de accionistas de MasOrange para comprar el 50% que no controla en la compañía española, en una operación de 4.250 millones de euros. Tras recibir las autorizaciones preceptivas ya sólo queda que la transacción se ejecute, y el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, anticipa que se ejecutará en las próximas semanas. Tras la operación, la compañía no descarta un cambio de su denominación social para dejar de llamarse MasOrange, la enseña elegida tras la fusión de Orange España y del grupo MásMóvil.

"El acuerdo está firmado ya, pero ahora esperamos el cierre de la transacción, o sea, la efectividad de la firma. Yo creo que se va a producir en breve, porque todas las principales autorizaciones ya están hechas", ha subrayado Spenger durante su intervención en un desayuno informativo. "Soy optimista y creo que va a pasar este trimestre", ha anticipado sobre la ejecución definitiva de la operación y la toma de control total por parte de Orange. Spenger se ha mostrado dispuesto a seguir al frente de las funciones ejecutivas de la compañía tras la transacción. "Estamos con ganas de seguir con este proyecto", ha sentenciado.

Spenger ha deslizado la opción de cambiar de marca social y dejar de utilizar MasOrange como denominación de la corporación. "No hemos tomado ninguna decisión, pero somos pragmáticos", ha apuntado. “MasOrange no es una marca comercial y hoy en día los contenidos en prensa o en redes sociales son súper relevantes para posicionarse en los modelos de inteligencia artificial (…) Si sale mucho MasOrange y nadie puede comprar MasOrange... pues no sé si es lo más inteligente”. MasOrange es hoy el paraguas corporativo que agrupa diferentes operadoras en el mercado español como Orange, MásMóvil, Jazztel o Euskaltel. “No es un tema prioritario. No nos ha empujado nadie a cambiar la marca. Pero lo vamos a analizar".