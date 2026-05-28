Proyecto Agorá: la estrategia del BIS impulsada por Ana Botín para agilizar los pagos mayoristas entre países

El Banco de Pagos Internacionales (BIS), entidad que preside Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España (BdE), está apostando de lleno por la tokenización en los pagos. Este proceso, que supone convertir activos tradicionales en ‘fichas’ o trozos digitales que puedan comprarse, venderse o fraccionarse con más facilidad a través de internet para mejorar la liquidez, la transparencia y la rapidez, también lo está defendiendo a ultranza el Banco Central Europeo (BCE).

Tal y como informó a mediados de abril EL PERIÓDICO, la institución presidida por Christine Lagarde confía en que la tokenización podría generar "ganancias significativas de eficiencia", permitiendo la liquidación casi instantánea de operaciones, reduciendo intermediarios y abaratando costes operativos. Así, el BIS ha entrado de lleno en el barco de esta tecnología a través de lo que ha definido como el 'Proyecto Agorá'.

El IIF de Botín apoya la causa

Esta iniciativa, que recibe su nombre de la palabra griega que se traduce literalmente como "plaza de mercado", ha sido emprendida por el BIS en colaboración con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), dirigido la presidenta del Santander, Ana Botín, que actúa como asociación mundial de organizaciones financieras. Entrando en materia, lo que busca el Proyecto Agorá es mejorar los pagos transfronterizos mayoristas, con el arma de la tokenización como principal apuesta.

Así, el BIS y el IIF pretenden combinar, en una misma infraestructura, reservas tokenizadas de bancos centrales y depósitos bancarios comerciales tokenizados. En pocas palabras, digitalizar el dinero de banco central y el dinero bancario, con el fin de combinarlos en una misma plataforma para que las operaciones puedan liquidarse de forma rápida, segura y coordinada. Este experimento vendría a resolver un gran problema a nivel mundial: las incontables trabas que enfrentan los pagos mayoristas entre países.

Un laberinto de trabas

Estas transacciones dependen en gran medida de intermediarios, sistemas contables separados, horarios distintos y controles repetidos. "Los pagos transfronterizos se ven lastrados por ineficiencias estructurales que los hacen lentos, costosos y opacos. Los procesos y redes complejos y secuenciales retrasan las transacciones, aumentan los costes, limitan la visibilidad de principio a fin y fragmentan la liquidez, lo que complica la gestión de la tesorería y del efectivo. En conjunto, estas fricciones lastran el comercio mundial y la actividad financiera, lo que limita la innovación y el crecimiento", sostiene el BIS.

El proyecto ha tenido una acogida muy positiva entre los bancos. Dado que pretende aunar los esfuerzos de ocho bancos centrales —la Reserva Federal de Nueva York, el Banco de Francia (en representación del Eurosistema), el Banco de Japón, el Banco de Corea, el Banco de México y el Banco de Suiza—, y las 40 instituciones financieras que participan en el IIF, su apoyo resulta esencial para sacarlo adelante.

El BBVA respalda el proyecto

El responsable de Blockchain y Activos Digitales de BBVA, Francisco Maroto, ha asegurado que el proyecto demuestra "que es posible utilizar tecnologías basadas en 'blockchain' para replantear cómo se realizan los pagos transfronterizos, utilizando depósitos 'tokenizados' para mejorar y agilizar la ejecución y manteniendo al mismo tiempo las máximas garantías regulatorias y operativas con la liquidación en dinero de banco central".

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Pese al buen recibimiento, el BIS no ha dudado en recalcar que el proyecto se encuentra en fase embionaria. "El Proyecto Agorá está analizando aspectos normativos fundamentales, estudiando cómo las reservas tokenizadas de los bancos centrales y los depósitos de los bancos comerciales pueden cumplir con la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la protección de datos, entre otros", sostiene la institución dirigida por Hernández de Cos.