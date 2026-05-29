Anthropic roza el billón de dólares y desbanca a OpenAI como la start-up más valiosa del mundo

Anthropic ha pasado de ser una desconocida fuera del sector tecnológico a desbancar a OpenAI, creadora de ChatGPT, para coronarse como la start-up más valiosa del mundo.

La vanguardista compañía de inteligencia artificial anunció el jueves que había recaudado 65.000 millones de dólares en financiación, lo que eleva su valoración a unos 965.000 millones de dólares. Gracias a la última ronda de capital, liderada por inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group, la firma multiplica por casi 2,5 su valor anterior, de 380.000 millones, cerrado hace a penas tres meses.

Anthropic nació el año 2021como una escisión de OpenAI. Varios directivos de la compañía, entre ellos los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, renunciaron a su cargo por discrepancias con Sam Altman y fundaron un laboratorio centrado en el desarrollo de una IA más segura. En marzo de 2023 lanzaron Claude, una familia de modelos generativos que, a lo largo de sus actualizaciones, ha logrado superar a ChatGPT en tareas como la generación de código informático. Esas prestaciones la han convertido en la herramienta favorita de cada vez más empresas.

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En los últimos meses, Anthropic ha reclamado el trono en el prometedor mercado de la IA. Así, se ha enfrentado al Gobierno de Donald Trump al negarse a que sus sistemas sean usados para la vigilancia social y la creación de armas autónomas, ha anunciado la creación de una IA apodada Mythos capaz de detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que ha puesto al mundo en vilo e incluso ha asesorado al papa León XIV en la encíclica que advertía de los riesgos de esta tecnología.