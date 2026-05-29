BBVA acelera su estrategia en inteligencia artificial con una nueva área global, 'AI Transformation'

BBVA ha anunciado la creación de una nueva área global, denominada ‘AI Transformation’, con la que busca acelerar su estrategia en inteligencia artificial y avanzar hacia una transformación más profunda de su modelo operativo. La nueva unidad se situará en el primer nivel de la organización y estará liderada por Antonio Bravo, responsable global de ‘AI Transformation’.

El objetivo de esta nueva área será impulsar la creación, despliegue y gestión de agentes de inteligencia artificial en toda la organización. Para ello, integrará el actual área de Data junto con capacidades tecnológicas consideradas críticas por la entidad para industrializar el uso de la IA y escalar sus aplicaciones de forma más eficiente, segura y homogénea en el conjunto del grupo.

La decisión se enmarca en un contexto en el que BBVA considera que la inteligencia artificial está provocando una transformación incluso más profunda que la digitalización. Según la entidad, el mundo se encuentra al inicio de una nueva etapa de “abundancia tecnológica”, en la que capacidades que hasta ahora eran complejas o poco accesibles pueden estar disponibles de forma más rápida, sencilla y escalable.

Innovación a coste inferior

Esta nueva fase tecnológica, impulsada por la IA, reduce las barreras de entrada asociadas al conocimiento técnico, agiliza el desarrollo de nuevas soluciones y multiplica la capacidad de innovar a un coste inferior. En este escenario, BBVA identifica una oportunidad para transformar tanto la forma en la que trabaja internamente como los servicios que ofrece a sus clientes.

Uno de los elementos centrales de esta transformación será el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Estos sistemas inteligentes son capaces de automatizar tareas, razonar, tomar decisiones, interactuar con personas y colaborar entre ellos para ejecutar procesos completos de manera autónoma. Aunque esta tecnología se encuentra todavía en sus primeras fases, BBVA destaca que su evolución está siendo muy rápida y que cambiará la forma en la que trabajan las empresas y operan las industrias.

Para la entidad, esta evolución tecnológica permitirá ofrecer servicios financieros más personalizados, liberar tiempo de los equipos para actividades de mayor valor y creatividad, ampliar el acceso a los servicios financieros, acelerar el crecimiento del banco y generar un mayor impacto positivo en la sociedad.

Cliente como centro

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha subrayado que la entidad ve en la inteligencia artificial una oportunidad para liderar una nueva etapa en el sector financiero. “Dos cosas han caracterizado a BBVA históricamente: su voluntad de contribuir al progreso de la sociedad y su capacidad para anticiparse al futuro. Y siempre lo hemos hecho poniendo al cliente en el centro. Tenemos la oportunidad de liderar una nueva etapa en la industria financiera y de construir, entre todos, un mejor banco para nuestros clientes en la era de la inteligencia artificial”, ha señalado.

Torres Vila ha añadido que BBVA cuenta con “el talento, la experiencia y la visión necesarias” para volver a situarse “a la vanguardia de la transformación del sector”.

La creación de ‘AI Transformation’ responde también a la necesidad de adaptar la organización y el modelo operativo del banco al nuevo entorno tecnológico. BBVA considera que el reto ya no consiste únicamente en desarrollar casos de uso concretos de inteligencia artificial, sino en sistematizar e industrializar la creación y el despliegue de agentes inteligentes, así como su posterior gestión.

Para ello, el banco trabajará en la creación de plataformas, componentes y capacidades comunes que permitan a los equipos desarrollar soluciones de manera más eficiente, segura y escalable. La entidad quiere pasar de construir soluciones individuales a operar un ecosistema de capacidades de IA compartidas en todo el grupo.

Esta visión se apoya en el aprendizaje obtenido a través de ‘The Eight’, la iniciativa en la que BBVA ya está desarrollando agentes de inteligencia artificial. Según el banco, esta experiencia ha puesto de manifiesto la existencia de patrones comunes y componentes reutilizables, que podrán servir de base para escalar el desarrollo de agentes a otros ámbitos de la organización.

Planes de futuro

A futuro, BBVA prevé que la creación de agentes de inteligencia artificial no se limite a ‘The Eight’, sino que se extienda a todos los procesos del banco. La entidad aspira así a sentar las bases de una transformación más amplia de su modelo operativo y de creación.

En términos prácticos, BBVA plantea un doble objetivo. Por un lado, quiere que sus equipos puedan pasar de desarrollar agentes en meses a hacerlo en semanas, apoyándose en componentes comunes y en una infraestructura compartida. Por otro, busca dotarse de un modelo de gestión en el que los agentes trabajen para las personas, amplificando su capacidad y operando siempre bajo supervisión humana.

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Con esta reorganización, BBVA refuerza su apuesta por la inteligencia artificial como palanca estratégica para mejorar la eficiencia interna, acelerar la innovación y ofrecer servicios financieros más inteligentes, proactivos y personalizados. La nueva área de ‘AI Transformation’ nace, según la entidad, para coordinar e impulsar esa evolución en todo el grupo y acelerar la transformación del banco en beneficio de sus clientes.