La Comisión da luz verde a 500 millones en ayudas del gobierno a los agricultores por el aumento de los costes de los fertilizantes

La Comisión Europea ha aprobado este jueves un paquete de ayudas del gobierno por valor de 500 millones de euros para ayudar a los agricultores a hacer frente al aumento de los precios de los fertilizantes como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

España había informado a Bruselas de su intención de poner en marcha un paquete de ayudas para empresas que se dedican a la producción agrícola por valor de 500 millones. Las ayudas se traducirán en forma de subvenciones directas para paliar el impacto del aumento de los precios de los fertilizantes. Este jueves, el Ejecutivo comunitario le ha dado el visto bueno.

Las empresas podrán recibir hasta 22 euros por hectárea en tierras de secano y hasta 55 para tierras de regadío. Las ayudas deberán cubrir hasta el 70% del incremento de los costes que ha supuesto la guerra en Irán y, como consecuencia, el cierre del Estrecho de Ormuz.

Más flexibilidad

La Comisión Europea aprobó el pasado mes de abril una reforma de las ayudas de Estado que permite este tipo de soporte. "El marco permite otorgar al Estado ayudas para mitigar los efectos adversos inmediatos sobre las empresas europeas más expuestas, al tiempo que se preserva la competencia justa en el mercado único", dijo entonces la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera.

Ese Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio permite cubrir hasta el 70% de los costes adicionales derivados de la guerra. Eso es exactamente lo que ha hecho España con este paquete. Además de para la agricultura, Bruselas da margen a los gobiernos para que apoyen a otros sectores sensibles como el transporte, o la pesca.

Más ayudas

La pasada semana, la Comisión anunció además su intención de ampliar la flexibilidad de la que disfrutan los gobiernos para redirigir fondos de la Política Agrícola Común. El objetivo, también en este caso, es liberar más ayudas para hacer frente al aumento de los costes de los fertilizantes.

En la práctica, el Ejecutivo comunitario propondrá redirigir fondos europeos para reforzar la reserva agrícola, que actualmente está dotada de unos 450 millones de euros al año, "con una cantidad sustancial" para dar "apoyo sustancial y específico" a los agricultores. Bruselas no dio cifras, pero anunció que presentará este proyecto financiero antes del verano para garantizar la liquidez antes del próximo ciclo de producción.

Además, la Comisión propondrá modificar la Política Agrícola Común introduciendo un nuevo sistema de liquidez, dando además más flexibilidad a los gobiernos a la hora de realizar los pagos anticipados. Al mismo tiempo, Bruselas plantea dar incentivos a los agricultores que "reduzcan y optimicen" el uso de fertilizantes o que opten por fertilizantes de base biológica.

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Bruselas prevé que estas ayudas se alarguen al menos hasta finales de año. Sin embargo, en la práctica, todo dependerá de cuánto dure la crisis.