Beatriz Corredor, tras las críticas de Galán a Red Eléctrica: "Es el modelo más económico para el consumidor y el más seguro"

"El modelo de Red Eléctrica es el más efizaz en la gestión, el más eficiente en la inversión, el más económico para el consumidor y el más seguro para la operación". Así ha defendido Beatriz Corredor, la presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, el modelo actual de operador en el que una misma empresa es la responsable de gestionar la red de alta tensión y, al mismo tiempo, garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

Lo ha hecho desde la sede de todos los empresarios, la CEOE, y tras las críticas del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que lleva unos meses en los que aprovecha cualquier ocasión para defender la separación de funciones de Red Eléctrica y reclamar que otros inversores privados puedan participar en la red de alta tensión española, por lo que, aunque no lo ha mencionado expresamente, ha sonado como una réplica directa al directivo.

Corredor ha defendido el modelo actual, que se conoce en la jerga energética como TSO (siglas de Transmission System Operator) y lo ha argumentado en que es más eficaz gestionar el "cerebro" (operación del sistema) y la "columna vertebral" (red de alta tensión) juntos que separados y, además, más eficiente porque la compañía "solo invierte lo que impone la regulación". "Por qué invertimos más que otras compañías, a lo mejor porque es un TSO y la inversión es obligatoria", ha dicho.

La presidenta de la empresa semipública (el Estado tiene un 20%) asegura que Red Eléctrica es la compañía que más invierte en redes eléctricas en España con 13.000 millones de euros previstos de aquí a 2031, a razón de 1.500 millones de euros al año. Si bien es cierto, que las distribuidoras de electricidad (Iberdrola, Endesa y Naturgy), igual que Red Eléctrica, tienen limitado por ley la cantidad de dinero que destinan cada año a la red, pero también lo es que casi nunca llegan a ese límite.

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Además, Corredor ha advertido que si no despliega redes más rápido es porque la tramitación administrativa es lenta, pero sería igual de lenta para cualquier otra empresa, según ha advertido. "Es verdad que hay otros modelos. Actualmente se suele citar a Estados Unidos, que tiene un sistema mucho más inestable, inseguro, caro y con más continengencias a lo largo del año", ha asegurado Corredor. Iberdrola suele mencionar los casos de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Australia, que es donde tiene actualmente inversiones en la red de alta tensión.