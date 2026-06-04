Hacienda activará este viernes la elaboración de los Presupuestos de 2027

El Ministerio de Hacienda dará este viernes, 5 de junio, el primer paso formal para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Así lo ha avanzado el ministro Arcadi España en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde ha confirmado que la orden ministerial que fija las instrucciones para que los departamentos comiencen a preparar sus cuentas se publicará en el Boletín Oficial del Estado. “Mañana se publica”, ha señalado España a los medios, en referencia a la orden de elaboración presupuestaria. Con este trámite, el Gobierno pone en marcha oficialmente el proceso para diseñar el proyecto de cuentas públicas del próximo ejercicio, tal y como había anunciado el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo pretende retomar así la tramitación presupuestaria después de varios ejercicios con las cuentas prorrogadas. Los Presupuestos actualmente vigentes son los de 2023, que se han mantenido en vigor de forma automática ante la falta de un nuevo proyecto aprobado. El Gobierno ha atribuido esta situación a diferentes circunstancias políticas y económicas, entre ellas el contexto internacional, las dificultades parlamentarias y varios episodios extraordinarios que han condicionado la acción presupuestaria.

Durante su intervención en la comisión, el ministro ha citado la crisis inflacionaria derivada de la invasión rusa de Ucrania, la DANA que afectó a la provincia de Valencia, las inundaciones registradas en Andalucía y, más recientemente, las tensiones internacionales en Oriente Medio como factores que han marcado los últimos años. España ha defendido que, pese a estas prórrogas, el Ejecutivo ha mantenido su hoja de ruta económica y social.

El calendario que maneja Hacienda pasa ahora por actualizar durante este mes de junio el cuadro macroeconómico, un paso previo a la presentación de los objetivos de estabilidad y del techo de gasto. Según el esquema habitual, esas referencias deberían abordarse antes del verano, mientras que el proyecto de Presupuestos tendría que llegar en el segundo semestre del año. La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de cuentas antes del 30 de septiembre.

España ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es llevar al Congreso unos Presupuestos que “nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida” con el conjunto de las fuerzas parlamentarias. El ministro ha subrayado que el Gobierno buscará apoyos para unas cuentas que ha definido como “profundamente sociales” y orientadas a proteger a la mayoría social.

La vivienda tendrá prioridad

Una de las principales prioridades del proyecto será la vivienda. El titular de Hacienda ha afirmado que esta materia tendrá un papel central en las cuentas de 2027 y ha prometido impulsar “el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda” de la historia democrática del país. El Ejecutivo pretende situar esta política como uno de los ejes del nuevo presupuesto, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y el incremento de los precios.

Junto a la vivienda, España ha destacado otros objetivos económicos y territoriales. El ministro ha asegurado que el Gobierno continuará reduciendo el déficit público y mantiene la previsión de culminar la legislatura con una deuda inferior al 100% del PIB. También ha avanzado que el Ejecutivo abordará la reforma del sistema de financiación autonómica, una iniciativa que ha vinculado a un proceso de “justicia territorial”.

El Gobierno encara esta negociación con un Congreso fragmentado y con la necesidad de articular una mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas. La publicación de la orden ministerial no garantiza por sí sola la aprobación de los Presupuestos, pero sí activa el procedimiento interno para que los ministerios elaboren sus propuestas y Hacienda pueda construir el proyecto final.

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“Vamos a presentar unos Presupuestos más ambiciosos que nunca: más sociales, más justos y más responsables”, ha defendido España. Según el ministro, las cuentas estarán pensadas para consolidar el crecimiento económico, repartirlo mejor y avanzar hacia un país “más cohesionado”.