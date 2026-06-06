El Parque de Atracciones de Zaragoza no abrirá por primera vez en 50 años

El Parque de Atracciones de Zaragoza no abrirá sus puertas este verano por primera vez en más de 50 años. La actual gestora, la sociedad PAZ SA, propiedad de la familia Morte, ya ha comunicado su decisión al Ayuntamiento de Zaragoza, en la que alegan "razones económicas" por las que no abrirán este año. En cualquier caso, la orden de continuidad "forzosa" que aprobó el Gobierno municipal hace unas semanas sigue vigente, por lo que PAZ seguirá siendo la gestora hasta que se culmine la nueva adjudicación a Moncayo Leisure, que quiere acelerarse este verano.

En ese sentido, esta última SL está participada al 80% por el grupo argentino Fenix Entertainment y al 20% por la empresa de Jesús Morte, aunque las tres sociedades del empresario zaragozano (PAZ, Esteo y Acuario de Zaragoza) han entrado en concurso de acreedores con deudas que rondan los 7 millones de euros. De hecho, la actual dirección del Parque de Atracciones adeuda más de medio millón de euros al consistorio por el canon de la última década.

En los próximos días, el grupo Fenix elevará una oferta económica al administrador concursal, Alfredo Sánchez-Rubio (Brexia Legal), por los activos de los Morte. Es decir, las atracciones de su propiedad, en su día valoradas en 2,7 millones, aunque el montante será inferior. La intención de los inversores argentinos y del ayuntamiento es acelerar el proceso y llevarlo a cabo en verano o como tarde para el Pilar, aunque el límite es noviembre. Por tanto, más pronto que tarde Fenix se quedará con el 100% de la gestión del complejo de ocio para los próximos 50 años, con la intención de reabrirlo ya en 2027.

Mientras, el administrador concursal ultima estos días el informe sobre el estado contable de la masa activa y pasiva de las sociedades de los Morte. El límite para su entrega está fijado en torno al 15 de junio, en un momento de máxima incertidumbre para una plantilla que tiene un erte programado hasta finales de este mes y que desde el comité de empresa ya deslizan que no están dispuestos a prolongar, pues prefieren una extinción de contrato, ya que la plantilla no es subrogable y confían en que Fenix confíe en su experiencia posteriormente.

Tanto es así que este sábado están programadas las dos últimas comuniones, el único servicio que se ha seguido desarrollando con relativa normalidad en el complejo de ocio. Fue el propio consistorio el que solicitó a Morte que mantuviese sus compromisos, en algunos casos cerrados desde hace meses, y le solicitó un calendario de apertura a partir del próximo 6 de junio, cuestión que ya no llegará por todas las razones antes expuestas.

El futuro del complejo

Ahora, todas las miradas están puestas en el futuro del complejo de ocio. El grupo Fenix no ha perdido ni un ápice de interés en desembarcar en la capital aragonesa. El fondo argentino, propiedad de Marcelo Figoli, ve en Zaragoza una gran oportunidad para expandir su línea de negocio relacionada con el entretenimiento familiar (cuente con varios complejos en Argentina) hacia Europa.

No obstante, Figoli ya tiene otras inversiones tanto en España como en el Viejo Continente. En el fútbol español, es dueño del Burgos CF, de Segunda División y que este año se ha quedado al borde del playoff de ascenso a Primera. Además, es promotor musical de artistas de talla internacional que van desde Shakira hasta Luis Miguel, entre muchos otros.

Marcelo Figoli, presidente del Burgos CF y futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza. / Burgos CF

En un principio, ese desembarco iba a llegar de la mano de un socio local, los Morte, que llevan gestionando el Parque de Atracciones de Zaragoza desde 1971. Pero la situación financiera de sus sociedades, que tanto Fenix como el consistorio aseguraron desconocer, provocó un enfado mayúsculo en el seno del grupo inversor argentino. Ahora, están pendientes de la nueva tasación de las atracciones, tras una auditoría externa hecha por una empresa italiana, para ofertar por esos activos.

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Por tanto, la solución pasa porque, tarde o temprano, Morte salga de la sociedad conjunta Moncayo Leisure, que de hecho empezó siendo mancomunada y ahora ya funciona con un consejo de administración donde Fenix lleva el peso de las decisiones. Después, el grupo argentino tendrá que diseñar el nuevo complejo (la primera propuesta que hicieron junto a Morte fue suspendida por el ayuntamiento) y reabrir en 2027, cuando empezarán las reformas, valoradas en 15 millones de euros y con las que convivirá.