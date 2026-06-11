Más mujeres que nunca en los departamentos creativos, pero el 75% de las direcciones siguen siendo masculinas

Faltan veinte minutos para que el club, a las 20.00 horas, invite a cenar a sus participantes y en la terraza, entre copas de vino y conversaciones cruzadas, las invitadas amenizan la espera. Entre ellas hay una profesional con más de dos décadas de experiencia en el sector creativo, vestida con falda estampada, gafas de pasta y camisa a rayas, que se sienta con El Periódico.

Andrea Carandini, formada en Bellas Artes, ha trabajado en el análisis de tendencias y estampados para Bimba y Lola, ha asesorado a El Corte Inglés y ha colaborado con organizaciones como Pantone o Première Vision. Desde 2019 trabaja como freelance en Barcelona, compaginando proyectos de moda con dirección artística para artistas como Mónica Rikić —cuya obra ha sido adquirida por la Colecció Nacional d'Art de Catalunya— o la portada del último disco de María Rodés.

Andrea Carandini, directora creativa y analista de tendencias, este miércoles en Juno House. / Hada Hernández

"La verdad es que trabajo en un ecosistema superfemenino", reconoce. "He tenido la suerte de moverme por redes de apoyo". Y, sin embargo, "lo que sí noto es que en empresas donde el 90% del equipo son mujeres, los cargos directivos los siguen ocupando hombres". ¿Por qué ocurre? "Creo que hay un liderazgo más antiguo que sigue pensando en un líder masculino para tener una visión 360 grados. En los puestos intermedios sí que hay mujeres, pero todavía no están accediendo a tantos cargos directivos como podrían", explica.

Sesgos y educación

Resulta que en las industrias creativas en las que Carandini trabaja, a diferencia de otros sectores dentro del abanico STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas—, la brecha de género no está en la puerta de entrada, sino en el ascensor. Es decir, que si bien el 68% de quienes estudian publicidad y diseño en España son mujeres; el 75% de quienes dirigen esos mismos departamentos son hombres.

Según el informe UnaDeDos 2024, elaborado por Más Mujeres Creativas, solo el 38% de las mujeres con más de once años de experiencia llega a directora creativa, frente al 65% de los hombres con el mismo recorrido. La brecha salarial media para puestos equivalentes supera los 10.000 euros anuales.

Bajo esta premisa, la segunda edición de (In)visibles —el proyecto lanzado el pasado mes de mayo con el que el club privado barcelonés Juno House quiere ganar influencia más allá de su comunidad de socias y reforzar su papel dentro del ecosistema empresarial y social— invitó a seis mujeres la noche de este miércoles para dialogar sobre esta cuestión.

Con las puertas ya abiertas y los comensales sentados a la mesa, Francesca Tur, fundadora de Tendencias.tv y una de las ponentes de la velada, expresaba que "seguimos escuchando con demasiada frecuencia frases como: 'No hemos encontrado mujeres para este puesto'. Que esta idea siga apareciendo una y otra vez dice mucho de dónde se busca, de quién forma parte de las redes de confianza y de ciertos sesgos que llevan décadas instalados".

Socias e invitadas a la cena (in)visibles, en Juno House / Sabina Feijóo Macedo

Otro factor, añade Carandini, está en la educación. "Creo que las propias mujeres muchas veces somos nuestras propias trampas, porque nos han educado así y eso se perpetúa. El no querer molestar, no estorbar... Hay un momento en que te das cuenta de que eso no era buena educación; era quedarte al margen".

Reflexión que conecta con la perspectiva de Maite Carrillo, directora creativa de Ametller Origen, quien señaló que "una de las barreras más silenciosas es la falta de educación en la autoafirmación y en la construcción del espacio propio. Nos cuesta exigir el espacio que merecemos porque se nos enseñó a esperar a que nos lo dieran, en lugar de salir a conquistarlo".

En cambio, para Sílvia Alsina, CEO de Roman, y otra de las participantes, la clave es más ejecutiva. La barrera sigue siendo "la voluntad de ser y parecer, más allá del hacer y, en el trayecto, de exponernos, compartir, comunicar y proyectar". El talento, viene a decir, no basta si no ocupa espacio.

El éxito más allá del liderazgo

Pero, ¿y si no todo fuese crecer en vertical? Al cierre de la cena, preguntada por si en los próximos años se plantea liderar algún equipo o empresa, Carandini reflexiona sobre la asociación entre éxito y liderazgo jerárquico. "Yo lo que quiero es hacer cosas interesantes, estimulantes, que aporten a los demás y que me aporten a mí. Poder saltar de un proyecto a otro, aportar y expandir".

Socias de Juno House. / Hada Hernández

Esta tensión entre el modelo de ascenso tradicional y otras formas de construir una carrera también se coló en los testimonios de otras directivas presentes. Al menos dos de ellas —con más de tres décadas de experiencia en sectores como el financiero o la comunicación corporativa— reconocieron no haber vivido barreras significativas en su trayectoria. ¿El secreto? "Jornadas de más de doce horas y mucho esfuerzo sostenido", indicaba una de ellas.

Brecha en STEAM

Más allá de la brecha en esta "A" de STEAM, el evento quiso ampliar la mirada al conjunto de sectores que generan más de 41.500 millones de euros en Cataluña y representan el 13,1% del PIB catalán. Sin embargo, las mujeres solo representan el 32,1% de sus profesionales a nivel estatal y apenas el 13% de las matriculaciones en estudios tecnológicos en Cataluña. "Y la cuestión no es si existen mujeres liderando la innovación, la tecnología o la ciencia; la cuestión es que muchas de ellas siguen sin ocupar el espacio de visibilidad que corresponde a su contribución", afirmó Beatriz de Vicente, CEO de Juno House.

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Con el respaldo de compañías como Under Armour, Logitech y Andbank, y la colaboración de organizaciones como PIMEC, SpainCap, Foment del Treball, Norrsken o varias de las entidades vinculadas al impulso del talento y el liderazgo femenino —entre ellas, WPO, Instituto Más Mujeres o el programa Lidera del Ayuntamiento de Barcelona— Juno House continúará con una tercera edición de esta iniciativa en julio, que pretende identificar y dar visibilidad a mujeres con trayectorias consolidadas que, pese a su impacto en la economía, la empresa o la cultura, todavía no cuentan con una exposición pública acorde a su influencia.