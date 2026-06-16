"Su generación no es como la nuestra, son unos memos": Una patronal dividida señala a los jóvenes como responsables del aumento de las bajas

"Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de incapacidad temporal en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra, sin ánimo de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema". Así se ha expresado el presidente de la patronal CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, este martes al ser preguntado sobre por qué están aumentando las bajas laborales.

La gran patronal española ha celebrado este martes la jornada 'Absentismo x IT: un problema de país', en la que ha congregado a los máximos representantes territoriales y sectoriales de los empresarios para diagnosticar sobre el repunte de ausencias por enfermedad entre las plantillas y para plantear reformas al Gobierno con el ánimo de reducir dicho número. Por ejemplo, los empresarios reclaman al Gobierno que dar capacidad a las mutuas de tramitar altas y bajas, que sea la Seguridad Social y no ellos los que le paguen el salario a un trabajador enfermo del cuarto al decimoquinto día de baja (como sucede ahora) o poder volver a despedir de manera legal a trabajadores que causen diversas bajas a lo largo del año, entre otros.

No es ni culpa de los trabajadores ni de los empresarios, es un problema de país Josep Sánchez Llibre — Presidente de Foment del Treball

Los patronos se han mostrado divididos en el tono y en la manera de encarar lo que sí todos han coincidido en señalar como un "problemas de país". En el seno de la patronal cohabitan, en este sentido, dos discursos. Por un lado, uno más empático. "No es ni culpa de los trabajadores ni de los empresarios, es un problema de país", ha afirmado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. "Hay que construir organizaciones en las que los trabajadores quieran estar. [...] El absentismo no se va a resolver únicamente con mayor control", ha aseverado Tamara Yagüe, su homóloga vasca.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de las bajas laborales.

Frente a este, otro que pretende entrar directamente al choque y que habla, como les ha pedido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "sin complejos". "Lo que está ocurriendo en la incapacidad temporal, y no tenemos ninguno las narices de decirlo públicamente, yo las voy a tener, es es un fraude manifiesto", ha afirmado el patrono castellanomanchego. Esa ala de la patronal ha hablado en otros foros, como hizo el presidente de los autónomos y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, de 'bajaciones', refiriendose a empleados que engañan al médico para poder tener unos días de asueto a costa del erario público. Y ha señalado particularmente a los jóvenes, lo ha hecho directamente el propio Garamendi en otras ponencias, como una de las explicaciones de por qué está aumentado el número de bajas en España.

Lo que está ocurriendo con las prestaciones por incapacidad temporal en este país es un fraude manifiesto Ángel Nicolás — Presidente de la CEOE en Castilla-La Mancha

Según los datos recogidos por la Airef en base a los registros de la Seguridad Social, en España se registraron durante el 2024 un total de 9,3 millones de partes de baja, de los cuales 2,1 millones fueron de personas entre 25 y 35 años. Es decir, representaron el 22,6% del total de bajas registradas. En 2017, eran el 23,3%. Es decir, su peso en el total de procesos de incapacidad temporal no es que haya aumentado, sino que ha disminuido.

Más médicos y más controles

El presidente de la CEOE ha reclamado a las administraciones, pero también a los sindicatos, abordar mediante un "debate abierto y real" las causas del aumento de bajas médicas entre la población trabajadora. Algo que está sucediendo en toda Europa y que provoca un aumento del gasto tanto público y privado. En España, la Seguridad Social ya destina a prestaciones por incapacidad más de 15.000 millones de euros anuales, lo que hasta hace poco superaba el presupuesto destinado, por ejemplo, a defensa.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante el Encuentro Empresarial ‘Todos contamos. Absentismo x IT: un problema de país’, en la sede de la CEOE. / Jesús Hellín / Europa Press

Para reducir el número y duración de las incapacidades, la patronal ha puesto a lo largo de cinco horas de ponencias diferentes mecanismos. Algunos señalan a la administración y le exigen mayor celeridad en la gestión, como un aumento de los profesionale médicos en los centros de atención primaria para acelerar tratamientos y evitar que las recuperaciones se alarguen por las listas de espera. Otros reclaman más inspectores médicos, que revisen si el empleado de baja está engañando al médico de cabecera o si ya está recuperado y se le puede dar el alta. Y es una histórica demanda empresarial que las mutuas puedan emitir altas y bajas, competencia actualmente restringida a los médicos de la sanidad pública.

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Luego también se han reivindicado cambios que precisan de reformas legislativas y, hoy por hoy, dificilmente contarían con mayorías suficientes en el Congreso. Por ejemplo, desde la patronal madrileña han pedido recuperar la posibilidad de despedir legalmente a un trabajador que durante un tiempo concreto acumule distintas bajas, por más que dichas bajas sean legales y por la misma enfermedad o por diferentes. Este elemento figuraba en la reforma laboral del PP de 2012 y el PSOE lo derogó tras prosperar la moción de censura de Pedro Sánchez.