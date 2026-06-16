El Ibex 35 crece un 0,2% y acaricia los 19.100 puntos, con el petróleo a la baja

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un alza del 0,21%, lo que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 19.072,9 puntos, máximos históricos, gracias a los avances del acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

En este contexto, el precio del petróleo retrocedía hasta el entorno de los 83 dólares por barril, a mínimos de tres meses, después de que al menos tres buques petroleros iraníes y otros dos de carga que transportaban productos de primera necesidad hayan atravesado "sin incidentes" la línea del bloqueo naval impuesto por EEUU en el estrecho de Ormuz.

Estos buques, que llevaban meses varados por cuenta del bloqueo impuesto por las tropas estadounidenses en la zona, han logrado hacerlo en la noche de este lunes, según han indicado fuentes marítimas informadas recogidas por la televisión pública iraní Press TV.

En concreto, el precio del Brent bajaba un 0,5%, hasta los 82,8 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 80 dólares, tras abaratarse un 0,3%.

En la apertura de la sesión de este martes, Rovi se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 0,6%, sólo por detrás de Telefónica, que se dejaba casi un 3,8% a dos días del abono de su dividendo. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Indra (+2,2%), BBVA (+1,3) y ACS (+1,1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres y el parisino CAC 40 subían un 0,3%, en tanto que el Dax de Fráncfort crecía un 0,2%.

Igualmente, las Bolsas asiáticas han registrado avances en la jornada de este martes después de los fuertes repuntes del lunes. El Nikkei japonés ha subido un 0,2%, la Bolsa china de Shenzhen gana casi un 1% y el Kospi surcoreano ha avanzado más de un 2%. La nota discordante la pone el Hang Seng de Hong Kong, que cae un 1,8%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se moderaba hasta el 3,375%.

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Respecto a las divisas, el euro se mantenía en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,159 dólares.