Revolut agita la guerra por el ahorro: sube la remuneración al 3,51% para nuevos clientes

Al calor de la subida de tipos de interés que ejecutó el pasado jueves el Banco Central Europeo (BCE), la banca ha redoblado su apuesta para captar el ahorro de los clientes. Los más avezados en estos términos han sido, hasta ahora, los neobancos, que pujan con fuerza por hacerse con un espacio entre la base de clientes de España.

Si Trade Republic elevaba la rentabilidad de su cuenta remunerada la semana pasada, ahora le toca a Revolut. El neobanco británico ha anunciado hoy una mejora en las condiciones de su cuenta remunerada en España, elevando la rentabilidad al 3,51 % TAE en exclusiva para nuevos clientes. De esta manera, Revolut se convierte en la entidad financiera que ofrece la mayor remuneración al ahorro sin condiciones en España.

De dos a cuatro meses

La oferta, que arranca este martes, permitirá a los nuevos clientes adherirse a ella hasta el próximo 16 de agosto, y a través de ella podrán disfrutar de una rentabilidad del 3,51% hasta el próximo 16 de octubre de 2026. Por tanto, lo que Revolut ofrece es, como máximo, cuatro meses de ahorro a un tipo muy superior al oficial, y dos meses como mínimo. Cabe destacar que la promoción incluye un saldo máximo a remunerar, de 25.000 euros.

Al finalizar la promoción, Revolut explica que los usuarios “obtendrán una rentabilidad variable, en función de su plan contratado”. El neobanco ofrece, de base, cinco planes de suscripción: el gratuito, el Plus (3,99 al mes), Premium (8,99 al mes), Metal (15,99 al mes) y Ultra (55 al mes). Cada uno de ellos ofrece una rentabilidad determinada para el ahorro: 1,15% TAE el gratuito y el plus, 1,40% TAE el premium, 2,02% el metal y 2,27% el Ultra.

“Con esta nueva oferta, Revolut pone el foco en una de las categorías más estratégicas del momento para los usuarios españoles: el ahorro. El objetivo de la compañía es claro: demostrar desde el primer minuto que ahorrar más y sacar rendimiento al dinero no tiene por qué implicar condiciones complejas, papeleo ni una experiencia lenta”, sostiene el comunicado divulgado por la compañía, justificando su nueva apuesta.

“El ahorro está hoy en el centro de la conversación financiera en España y creemos que los usuarios merecen una alternativa que combine rentabilidad competitiva, flexibilidad y una experiencia simple y transparente. Con esta nueva oferta al 3,51% TAE, queremos ofrecer el mejor producto de ahorro posible en España, mientras seguimos liderando esa transformación y demostrando que otra forma de hacer banca ya es posible en España”, ha abundado Ignacio Zunzunegui, Head of Growth en Southern Europe, Latam y EE.UU.

La guerra por el ahorro

Los neobancos han afilado en las últimas semanas sus estrategias para captar el ahorro. El mes pasado, el neobanco alemán Trade Republic escogió al actriz Brad Pitt para promocionar su nueva oferta: una rentabilidad del 3,04% TAE para nuevos clientes. Sin embargo, los clientes ya registrados en la plataforma pueden enviar un enlace de invitación a amigos, y por cada uno que se registre, estos recibirán tres meses de interés al 3,04%. Con cuatro recomendaciones, el máximo, puede conseguirse un año con una cuenta remunerada a dicho interés.

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Openbank, el neobanco del Santander, anunció la semana pasada su apuesta para no quedarse atrás. La entidad elevó su remuneración hasta el 2,50% TAE, desde el 2,02% donde la había fijado hace unos tres meses. Tal y como se desprende de las condiciones de la remuneración, publicadas en la página web del banco, los clientes solo deben darse de alta y traer Bizum a la entidad. Como fecha límite para disfrutar de esta promoción, Openbank ha fijado el próximo 30 de junio. A diferencia de otras entidades, como Bankinter, Ibercaja o el Sabadell, no existe un saldo máximo a remunerar.