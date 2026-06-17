Empresas
Inditex acuerda subir un 12,5% los salarios hasta 2028 para cerca de 30.000 trabajadores de tiendas
La compañía pacta con CCOO mejoras retributivas y nuevas condiciones sociales
EP
Inditex ha acordado con CCOO un nuevo acuerdo con mejoras retributivas y nuevas condiciones sociales para cerca de 30.000 empleados de tiendas, que incluye una alza salarial del 12,5% hasta 2028.
En concreto, dicho acuerdo recoge un incremento de un 4% cada año --hasta 2028-- de la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), así como de sus mínimos (600 y 1.000 euros), con un 4% de atrasos en 2025 y un 4% para 2026, 4% para 2027 y 4% para 2028.
Se trata de la renovación del acuerdo que se firmó en febrero de 2023, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía, que han destacado también, al margen de las subidas salariales, otras mejoras como los pluses de fin de semana.
Ambas partes han acordado también un aumento del precio por hora para los tiempos parciales, "mejorando de forma directa" el cálculo del GIFI en aquellas provincias donde se aplique la jornada del convenio de ARTE o con jornada inferior a 1.826 horas.
Asimismo, se incrementarán las ayudas sociales y la compensación de domingos y festivos en más de un 12%: 4% 2026, 4%, 2027 y 4% 2028.
CCOO celebra también la incorporación de nuevas ayudas sociales por matrimonio o pareja de hecho; por estudios universitarios, FP o grado superior de la persona trabajadora; para enfermedad poco común y de especial gravedad, una compensación por trabajo remoto 'Big Store' a 0,30 euros la hora o el préstamo personal a interés 0%, entre otras.
Por último, se han concretado dos acuerdos en materia de licencias y permisos y la creación de un Grupo de Trabajo para negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos.
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