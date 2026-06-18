Costas Kadis, comisario europeo de Pesca, anuncia una ley europea de los océanos para 2027: "Será histórica"

Vivir en el Mediterráneo, más concretamente a pie de costa, y mantener dos actividades tradicionales en la zona como la pesca y el turismo no es en estos momentos la labor más sencilla, sobre todo si uno es un pequeño empresario. A ellos se ha dirigido este jueves, en el marco de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica con el apoyo de Fundación La Caixa, el comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea (CE), Costas Kadis, chipriota de origen y buen conocedor, por tanto, de la realidad mediterránea.

"El Mediterráneo es mucho más que un mar. Es la cuna de civilizaciones, una fuente de vida para millones de personas. Es la piedra angular de nuestro futuro compartido. Pero hoy se enfrenta a desafíos extraordinarios: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la explotación insostenible de los recursos", ha arrancado Kadis, en una intervención gravada en video, proyectada en el auditorio del espacio CosmoCaixa en el que se celebra el encuentro internacional.

El comisario ha detallado el contenido de las estrategias acordadas la semana pasada en el seno de la Comisión "dirigidas a las comunidades costeras y con tres objetivos fundamentales en mente". De entre ellos ha destacado la voluntad de "impulsar la diversificación de la economía azul sostenible, apoyando sectores tradicionales como la pesca y el turismo, al tiempo que fomentamos nuevos modelos de negocio, como el pescaturismo y la innovación en bioeconomía".

Eso pasa, ha agregado, por la protección de "los ecosistemas y por dar prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza para reforzar la resiliencia de las zonas costeras frente al cambio climático". Y "para garantizar comunidades costeras dinámicas, inclusivas y prósperas para las generaciones futuras, daremos prioridad a la dimensión social, prestando especial atención a la vivienda, a la juventud y al desarrollo de competencias", ha manifestado.

"Guardianes de nuestro patrimonio común"

"Como chipriota, este es un tema que me toca muy de cerca", ha recordado el responsable de la política pesquera de la CE. "La pesca -ha proseguido- está profundamente arraigada en el patrimonio cultural y en la forma de vida de las comunidades costeras mediterráneas. No se puede imaginar esta cuenca marítima sin ellas. Los pescadores son los guardianes de nuestro patrimonio común. Su prosperidad debe estar en el centro de nuestros esfuerzos".

Como consecuencia, Bruselas está decidida a desarrollar medidas que "promuevan una economía azul próspera y una pesca sostenible, como sectores indispensables para la seguridad alimentaria, los medios de vida y la prosperidad económica de Europa y de sus comunidades insulares y costeras".

"Hace un año adoptamos el Pacto Europeo por los Océanos, una estrategia integral para proteger nuestros océanos, promover una economía azul dinámica y apoyar a las comunidades costeras", ha indicado Kadis, que ha celebrado, asimismo, los rápidos avances que está teniendo la implantación de este acuerdo. El siguiente paso, ha dicho, será la ley europea de los océanos, que Bruselas presentará en 2027, "una iniciativa legislativa histórica que simplificará y racionalizará nuestro marco de políticas marítimas, reforzará y promoverá la ordenación del espacio marítimo y establecerá una nueva base jurídica para una cooperación reforzada en materia de observación oceánica".

El proyecto Ocean Eye

En esta línea, la Comisión presentó hace ya dos semanas el proyecto Ocean Eye, un programa de carácter científico que permitirá, según ha afirmado, "una toma de decisiones basada en evidencias y promoviendo las tecnologías europeas". ¿Su objetivo? "Promover una gestión pesquera sostenible, el desarrollo de la acuicultura y la lucha contra la pesca ilegal, garantizar que todos cumplamos las mismas normas y asegurar unas condiciones de competencia equitativas en todo el Mediterráneo".

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"El Pacto por el Mediterráneo, presentado el pasado octubre, está reforzando nuestra asociación con los vecinos del sur. Y la economía azul sostenible es una de sus principales prioridades. La reciente adopción de su primer plan de acción demuestra nuestra determinación de llevarlo a la práctica", ha trasladado el comisario europeo, quien ha adelantado también que se está "estudiando la ampliación de la cooperación al Mediterráneo Oriental, trabajando junto con la Unión por el Mediterráneo".