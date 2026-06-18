III Foro Mediterráneo
Francesc Torralba, catedrático de Ética y Filosofía: "El clasismo, el racismo y la xenofobia son incompatibles con el humanismo"
El experto ha reivindicado el carácter mediterráneo del concepto que reivindica la dignidad, la igualdad y la libertad humanas a todo el mundo sin distinición
Pau Lizana Manuel
El catedrático de Ética y Filosofía de la Universidad Ramon Llull, Francesc Torralba, ha reivindicado este jueves el Mediterráneo como una de las regiones destacadas en el nacimiento del humanismo. El profesor ha señalado Atenas y Jerusalén como las dos cunas de esta corriente de pensamiento, que, según ha explicado, tiene su idea esencial en la dignidad "inherente" de la persona, con independencia de toda circunstancia que la rodee. Es por eso que para el experto, "el clasismo, el racismo, la xenofobia --y tantos otros 'ismos'--, son incompatible con el humanismo". Así lo ha relatado en la conferencia que ha abierto la última jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.
El filósofo ha agradecido que en un simposio sobre el Mediterráneo se haya contado con alguien de su gremio y ha reivindicado la necesidad de que los valores de este humanismo del Mediterráneo sean transmitidos a las próximas generaciones. "Muchas veces olvidamos que nació aquí y que después fue trasladado a tantos otros sitios", ha asegurado Torralba. El catedrático ha reivindicado también que, más allá de Atenas y Jerusalén, el humanismo del 'Mare Nostrum' han pasado por ciudades de todo el arco. Así, ha reivindicado las figuras de los Medici, en Florencia; de San Agustín de Hipona, en la ciudad norafricana de Tagaste; la de Juan Luis Vives en Valencia o la de María Zambra, de Málaga.
La raíz de todas estas filosofías siempre fue la dignidad, aunque Torralba también ha destacado dos vértices claves para que este concepto: la igualdad y la libertad. El catedrático ha expuesto que, muchas veces, los equilibrios entre estas ideas no siempre es sencilla, y que la filosofía y el pensamiento mundial en torno al humanismo han ido haciendo "funambulismo" entre los tres conceptos. "El humanismo marxista del siglo XX lo centró todo en la igualdad, y nada en la libertad", ha reflexionado. La libertad, precisamente, ha sido una de las ideas que más ha querido subrayar y reivindicar como algo intrínseco del Mediterráneo: "Es un espacio de libertad gracias al humanismo".
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