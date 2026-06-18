DISTRIBUCIÓN
'Fortune' reconoce a Mercadona como la empresa más innovadora del sector en España
La cadena de supermercados ocupa la posición 148º en Europa
José Luis Zaragozá
Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España, según la prestigiosa revista 'Fortune', líder en negocios mundial. La publicación ha presentado esta mañana la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, donde destaca la presencia de la cadena de supermercados presidida por Juan Roig como la única del sector de España, y la octava en el listado de la distribución europea.
Asimismo, en el listado general compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, de las cuales solo aparecen 12 mercantiles españolas, la compañía de supermercados ocupa la 148ª posición, subiendo 97 posiciones respecto al año pasado, cuando quedó en la 245ª posición.
Modelo propio y transversal
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, la compañía lleva a cabo un modelo de innovación propio y transversal centrado en cuatro ejes: la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que realiza con sus clientes en sus veinte centros de coinnovación "para desarrollar mejoras y novedades en el surtido; la de procesos, apostando por la transformación digital para optimizar tareas como la gestión de tiendas; la social, con la colaboración con entidades sociales; y la abierta y colaborativa, colaborando con organizaciones especializadas en encontrar soluciones innovadores que aporten valor a toda la organización". aseguran fuentes de la compañía valenciana.
Ventas
Mercadona cerró el ejercicio de 2025 con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Con esta espectacular cifra, la cadena valenciana de supermercados, con presencia también en Portugal, se consolida como primera en el 'ranking' español de compañías por volumen de ventas. Del total, 39.800 millones correspondieron a España y el resto (2.092 millones), a Portugal.
- Un ajuste de cuentas se baraja como hipótesis en el caso de la excavadora incendiada en Nuevo Cáceres
- Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona
- Alcaldes de toda España debaten en Garrovillas de Alconétar el futuro de las concesiones hidroeléctricas
- Granja de Torrehermosa prepara uno de los mayores secaderos de jamón de España: 50 millones de inversión
- La pedanía de Cáceres Estación Arroyo-Malpartida corta su acceso y la vía del tren para denunciar 'años de abandono
- Vox admite que revisar toda la normativa de la Junta de Extremadura para desregular llevará al menos un año
- Detenido tras causar 90.000 euros en daños en Cáceres para vender hierro como chatarra por apenas 2.300 euros
- El cierre de la cafetería de Agricultura en Cáceres, al rojo vivo: CCOO llama a la huelga