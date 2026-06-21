Impact Hub, la red internacional de emprendimiento crece en España

Impact Hub es una red internacional de coworking que se creó hace más de 20 años y 15 con implantación en España. Recientemente ha abierto nueva sede en Alicante y la apertura consolida un modelo que, lejos de referirse exclusivamente al espacio de oficinas, reivindica una modelo de emprendimiento apegado al territorio y de calado sostenible.

En la actualidad, cuentan con sedes en Madrid, Barcelona, Málaga, Donosti, Lisboa y Alicante, que se acaba de incorporar, están en el mapa de esta propuesta que ya gestiona en la península una decena de espacios, una comunidad de más de 2.000 miembros, más de 690 eventos presenciales al año, 52 cesiones a ONG o más de 300 empresas les eligieran para sus eventos. Sin embrgo, lo más significativo para entender su dimensión es que su modo de entender la colaboración también implica una cifra de negocio de diez millones de euros.

ALICANTE IMPACT HUB CENTRO COWORKING MAISONNAVE ANTONIO GONZALEZ ACTIVOS / HECTOR FUENTES

El propósito de la red se aprecia en aspectos como la propia elección de sus responsables y socio. Antonio González lleva al frente de Impact Hub Madrid desde hace más de una década. Ahora además, realiza labores de coordinación en el ámbito de la península. Su perfil explica parte de los objetivos. Es psicólogo y empezó en banca y multinacionales, pero después fue director de Médicos Mundi en España y ya se quedó en el tercer sector. Su paso por Alicante, donde acaban de abrir sede de la mano de uno de los equipos veteranos del emprendimiento de la provincia (Genion) formado por Esther Navarro y Diego Tomás, confirma que la red busca ciudades con proyección y socios que encajen en el perfil.

"Para nosotros, los espacios son muy necesarios, porque es donde suceden las cosas y donde se producen las conexiones, pero son la plataforma desde donde inspirar. Mientras que para la mayor parte de los de las empresas de coworking, los espacios son el negocio en sí mismo, a nosotros nos gusta vernos más como agentes que impulsan el emprendimiento y la innovación, como una consultora de emprendimiento e innovación que tiene espacios donde hay se trabaja en comunidad", explica el CEO.

Si bien es cierto que el emprendimiento tecnológico y el social han ido avanzando en líneas paralelas, creo que ahora con la emergencia de la inteligencia artificial, esas dos líneas van a converger de una manera muy clara Antonio González

Casos y clientes

De sus filas han salido negocios como Blabacar o Velcar y se han gestionado programas como "The Break" de atracción de talento femenino o ahora la Misión en Andalucía para crear nodos de innovación tecnológica en áreas diferentes como movilidad, agricultura, logística portuaria y videojuegos.

Antonio González explica es contundente al defender la viabilidad económica de los proyectos, que es imprescindible; pero asegura que el impacto en el territorio se ha convertido en eje básico para todos, grandes y pequeños. "En estos momentos, las grandes compañías han integrado dentro de sus modelos de negocio los conceptos de impacto y sostenibilidad, porque la única economía que va a ser viable y posible en las próximas décadas va a ser una que no sea extractiva, que no genere una brecha social y medioambiental". Como ejemplo, cita el sello BeCorp que muchas firmas han empezado a utilizar como parámetro.

Impact Hub tiene a su favor años de experiencia en este campo y sus ingresos provienen de tres campos. "Hay bastante variedad", comenta González; sin embargo, destaca por un lado, "las administraciones públicas en sus diferentes niveles -local, autonómica y nacional - y las grandes empresas que hacen programas de innovación abierta o de RSC o cambio cultural, donde actuamos como conectores. Son alianzas multiactores". Por otro, está todo el trabajo de la consultoría para pymes y corporate que viene a representar otro tercio y un último que sería "su público" en referencia a la comunidad que acude a los coworking. En definitiva, conectar con un procedimiento, un orden y un propósito.

Un momento de la presentación de Impact Hub Alicante hace unas semanas. / HECTOR FUENTES

El responsable de la red considera en este punto fundamental la convergencia entre tecnología e iniciativas sociales como una tendencia pasada y una realidad presente. "Si bien es cierto que el emprendimiento tecnológico y el social han ido avanzando en líneas paralelas, creo que ahora con la emergencia de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener la tecnología en lo social y en lo humano, esas dos líneas van a converger de una manera muy clara, porque será el único emprendimiento que veamos como natural".

Noticias relacionadas

En este sentido, la vertiente internacional es uno de los valores diferenciales de la red que está presente en más de 120 ciudades. «Un 40 % de nuestros proyectos tienen alguna conexión en este ámbito. Eso nos da un perfil atractivo para el talento y donde es fácil interactuar» y aplicar. González cita el ejemplo de soluciones e innovaciones alrededor del agua, porque sabe que es un tema clave para la provincia de Alicante; pero señala que esa misma preocupación existe en toda la cuenca del Mediterráneo y en otras muchas partes del mundo. No obstante, Impact Hub se adapta al territorio en el que está. «En Europa, el apoyo a la innovación tiene más peso y en otros continentes nos ajustamos a la realidad existente».