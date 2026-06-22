Jordi Ribas, el español que lidera la IA de Microsoft: "En el futuro habrá buscadores para humanos y buscadores para agentes"

Si hay un español que toma decisiones de gran calado en Silicon Valley este es Jordi Ribas, presidente de Búsqueda e Inteligencia Artificial en Microsoft. Con 26 años de experiencia en el gigante tecnológico, la cuarta compañía de mayor capitalización del mundo, este reconocido doctor en ingeniería informática de Manresa ha liderado los equipos de más de 1.000 personas que han impulsado el buscador Bing y alumbrado el asistente virtual Copilot.

Ribas atiende a El Periódico de Catalunya en el marco del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

-La IA ya está alterando nuestra relación con Internet. ¿Cómo se acentuará con su creciente integración en las búsquedas?

-Cuando sacamos Bing Chat hace tres años no podías buscar cosas en Internet, pero se indicó que los buscadores del futuro se convertirían más en chatbots. En parte, eso ya está pasando. No nos hemos dado cuenta de que la gente está muy acostumbrada al buscador tradicional: le gusta tener los enlaces y saber de dónde viene la información. Otros prefieren los resúmenes generados con IA. Así que la evolución de búsqueda tradicional a chatbot se ha quedado un poco entre medio, ofreciendo ambos a la vez. Los buscadores con tecnologías de chat siguen creciendo, pero también nos ha sorprendido porque pensábamos que el cambio sería más rápido.

Los buscadores con tecnologías de chat siguen creciendo, pero pensábamos que el cambio sería más rápido Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

-¿Se acelerará con el despliegue de agentes que ejecuten tareas por nosotros?

-Tanto Bing como Google son buscadores diseñados para humanos, pero ahora hay buscadores para agentes como el que lanzamos hace poco al mercado, WebIQ. Los agentes buscan de una forma distinta a los humanos: las búsquedas son más largas, más detalladas y también mucho más rápidas. Y esas están creciendo muy rápidamente.

-Entonces avanzamos hacia un Internet con menos humanos y más interacción entre máquinas.

-Mientras el mundo evoluciona de chatbots a agentes, habrá más y más de estas búsquedas. En el futuro vamos a tener dos tipos de buscadores: el buscador tradicional humano, que tendrá la tecnología de chat, y también el buscador para agentes, que se va a usar de muchas formas diferentes. Los chatbots mismos son un tipo de agente, pero también tienes los agentes que están trabajando 24 horas al día, como OpenClaw.

-Introducir IA en el buscador puede ser problemático cuando se generan respuestas falsas. ¿Qué está haciendo Microsoft para tratar de minimizar las alucinaciones?

-Las alucinaciones son todavía un problema, pero es un problema mucho menor que hace tres años. Los modelos de IA razonan sobre la información que hay en internet. Es un sistema estocástico, probabilístico que a veces se confundía y ponía información que no era correcta, y lo hacía bastante a menudo. Por eso, desde el principio, pusimos las citas, las referencias, para que la gente pudiese contrastarla. Pero nos sentíamos mal, porque aun así veíamos que las alucinaciones todavía ocurrían. Si miras hoy, las alucinaciones son mucho menores. Todavía puede pasar, y todavía decimos que siempre tienes que mirar las citas para asegurarte de que la información es correcta, pero en general ha mejorado mucho y creemos que va a seguir mejorando.

Todavía decimos que siempre tienes que mirar las citas para asegurarte de que la información es correcta, pero en general ha mejorado mucho Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

-¿Son los errores inherentes a la propia arquitectura de este tipo de modelos?

-Llegará un momento en que no será un problema. De hecho, hoy en día también puedes hacer que haya agentes que verifiquen que la información sea correcta. Cada vez es más improbable que las alucinaciones pasen o que sean muy problemáticas.

-Amnistía Internacional ha pedido prohibir los sistemas de IA generativa basados en la extracción ilegal de datos web. ¿Es imposible entrenar los modelos actuales sin material con derechos de autor, como confesó Sam Altman?

-Nosotros lo estamos haciendo. Diseñamos nuestros modelos desde cero porque así nos aseguramos de que los datos sean completamente legales y de que los derechos de autor sean completamente limpios. No sé exactamente qué dijo Sam, dice muchas cosas, pero nosotros hemos podido hacer modelos que son competitivos sin tener necesidad de otros datos que no fuesen datos completamente legales.

-¿Cómo?

-Si miras la investigación, hay los datos naturales, los que están, por ejemplo, en internet, pero también hay los datos sintéticos, generados por IA. Con estos también se pueden seguir mejorando los modelos.

Hemos podido hacer modelos competitivos sin necesidad de datos que no fuesen completamente legales Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

-¿Así que los datos no será un cuello de botella?

-No, no creo que los datos vayan a ser una limitación en el futuro para seguir mejorando los modelos que tenemos.

-Varios expertos señalan que el uso de datos sintéticos con errores factuales contaminarán Internet.

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-Si no se hace bien, sí. Pero hay sistemas para validar los datos. Siempre puede haber un pequeño error, pero en general los chatbots y agentes actuales no aprenden tanto de los datos específicos, sino que los utilizan para aprender a razonar.