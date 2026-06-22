Caso mediático
La jueza cita a la mujer de Isak Andic para conocer las malas relaciones con su hijo
También reclama la declaración como testigos de las hermanas de Jonathan Andic y de la terapeuta de la familia
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Germán González / J. G. Albalat
Barcelona
El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha estimado una batería de pruebas dentro de la investigación abierta por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en el municipio barcelonés de Collbató. Entre ellas ha citado a diez testigos entre los que destacan Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, quien ante los Mossos d'Esquadra explicó que las malas relaciones de la víctima con su hijo, Jonathan, acusado del homicidio de su padre. Precisamente, estas malas relaciones y la "obsesión" por el dinero de Jonathan son el principal móvil del supuesto crimen, según los investigadores y la fiscalía.
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