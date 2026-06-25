Làctia Agroalimentària, que suministra leche a la marca blanca de Mercadona, consolida sus resultados

La catalana Làctia Agroalimentària, una de las empresas componentes de la cooperativa cordobesa Covap, cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 90 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía. La cifra es prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior, cuando las ventas rondaron los 91 millones de euros. La central lechera de Vidreres (Girona) es una de las proveedoras de la marca de distribución Hacendado, la marca blanca que comercializa Mercadona.

Sus suministradoras son 70 ganaderías familiares de proximidad, de las cuales una cuarentena forman parte de Lletera Campllong, con granjas ubicadas en un radio inferior a 70 kilómetros a la redonda. "Esta proximidad permite reforzar la trazabilidad del producto y el vínculo con el sector primario catalán", destaca la empresa en un comunicado.

Inversiones en sostenibilidad

La directora general de Làctia, Alba Serra, ha destacado que "2025 ha sido un año clave para reforzar el compromiso con la sostenibilidad y la calidad". "Las inversiones realizadas nos permiten producir de manera más eficiente, consumir menos agua y energía y seguir ofreciendo un producto de mejor calidad", ha destacado Serra.

Interior de las instalaciones de Làctia Agroalimentària, en Vidreres (Girona). / Làctia Agroalimentària

En total, la compañía ha destinado 1,2 millones de euros a actuaciones de mejora industrial, especialmente vinculadas a la reducción del consumo de agua y energía, a la depuración y reutilización de recursos. Entre los proyectos más destacados se encuentra la incorporación de un nuevo equipo de esterilización indirecta UHT. Esta tecnología permite optimizar el proceso industrial, reducir el consumo de agua y disminuir las emisiones de CO₂ asociadas a la actividad productiva.

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El grupo Covap, formado por las sociedades participadas Lactiber León y Naturleite, además de Làctia Agroalimentària, cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 1.053 millones de euros, lo que supuso un incremento del 4% con respecto al ejercicio anterior, cuando ese volumen se cifró en 1.013 millones de euros. Fue, según fuentes de la cooperativa, un resultado de récord, propiciado por las ventas a Mercadona y a sus filiales Covap USA y Covap UK.