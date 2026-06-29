La inflación sigue en el 3,2% en junio, la misma tasa de mayo, pese al alza de gas y luz.

La inflación se mantuvo en el 3,2 % en junio, la misma tasa que en mayo, en un mes en el que la electricidad y el gas impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de junio, un mes en el que ya dejaron de aplicarse algunas de las medidas fiscales puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio.

En el comportamiento de la inflación destaca la influencia positiva de la electricidad y el gas, cuyos precios aumentan más que en el mismo mes de 2025, después de que el 1 de junio se desactivaran las bonificaciones para el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, y para el impuesto especial sobre la electricidad.

Por contra, afectan a la baja los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que disminuyen sus precios frente a la subida de junio del año pasado, detalla el INE.

En esta evolución influye que las medidas fiscales sobre los carburantes (tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10 % sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional) siguen vigentes hasta el 30 de junio.

También las medidas sectoriales, como ayudas a agricultores y transportistas, y los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5 % para consumidores vulnerables y 57,5 % para vulnerables severos).

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que la estabilidad de la inflación confirma que el plan de respuesta del Gobierno sigue cumpliendo su objetivo, que es "amortiguar el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares".

En un comunicado, recuerda el Gobierno que va a mantener su apoyo a las familias y a los sectores más afectados -transporte, agricultura e industria- a partir del 1 de julio.

El detalle sobre las medidas que seguirán en vigor las explicará este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo "seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados", y añade que "España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán", indican las mismas fuentes.

La subyacente disminuye una décima, hasta el 2,9 %

En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada disminuye una décima, hasta el 2,9 %.

El Ejecutivo explica que esta evolución viene apoyada "por la moderación de algunos servicios turísticos".

En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,6 % respecto a mayo y ya encadena cinco meses con tasas mensuales positivas, según el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,6 %, la misma del mes anterior, y la subyacente se situó en el 3,3 %, mientras que la variación mensual estimada es del 0,6 %.

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Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de mayo se publicarán el próximo 15 de julio.

Fuente: El Periódico