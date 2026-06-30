Los grandes morosos con Hacienda bajan a 5.853 en 2025, un 4,4% menos

El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2025 en 5.853, 144 menos que un año antes, después de que en el último año hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

De acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria y a falta de que se publique el listado de grandes deudores a las 12:00 horas, la mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y, el resto, personas físicas (1.111).

Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables.

La Agencia Tributaria ha precisado que, si se eliminan las duplicidades por importes que aparecen atribuidos tanto a morosos principales como a responsables, la deuda se sitúa en 15.364 millones, un 12,2% más. Además, 4.288 millones corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.

Ingresos de 79,5 millones para no salir en la lista

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones). De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza.

Al mismo tiempo, se han incorporado 735 morosos nuevos, con una deuda global de 1.083 millones.

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Los morosos del listado de 2024 han abonado desde junio del pasado año ingresos por 220 millones y los seleccionados para el nuevo listado por 189,97 millones desde el 1 de enero. En este listado, se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros de la deuda de 2.099 morosos, por un importe de más de 2.927 millones de euros.

Fuente: El Periódico