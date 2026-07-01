La directora general de la Agencia Tributaria y otros dos altos cargos dejarán su cargo tras solicitar un relevo

Terremoto en el seno de la Agencia Tributaria. La directora general del organismo, Soledad Fernández, dejará su cargo "próximamente" tras haber solicitado hace meses su relevo al frente de Hacienda, tal y como ha avanzado el diario 'ABC' y han confirmado posteriormente fuentes del departamento.

El ministerio dirigido por Arcadi España ha trasladado que Fernández, que llevaba cuatro años en el puesto, pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual Campaña de Renta, que acabó ayer. Desde Hacienda, han enfatizado que en la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis y han asegurado que el relevo se producirá "próximamente".

La salida de la directora general de la AEAT se produce en un momento, según ha puesto de manifiesto Hacienda, en que se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria. Este plan contempla varias medidas dirigidas a facilitar la manera en que el contribuyente pueda elegir cómo y cuándo quiere ser atendido.

Soledad Fernández se puso al frente de la Agencia Tributaria en junio de 2022, cuando fue nombrada directora general en sustitución de Jesús Gascón, que pasó a ocupar desde entonces el puesto de secretario de Estado de Hacienda. Nacida en Madrid, Fernández Doctor es Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE e inspectora de Hacienda del Estado.

Cuenta con una amplia trayectoria en materia de gestión dentro de la Agencia Tributaria, ya que desde el 2 de julio de 2018 fue delegada especial de la AEAT en Madrid. También ha sido presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central, directora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, directora de la Escuela de Hacienda Pública, directora en España de la Campaña EURO 2022 del Banco Central Europeo y subdirectora de Información y Asistencia al Contribuyente en el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria.

Asimismo, ha desempeñado el cargo de delegada especial de la AEAT en Asturias, delegada especial adjunta de la AEAT en Madrid, directora Económico-Financiera en el Instituto de Empresa y ha desempeñado otros puestos en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria.

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Fuentes de Hacienda han desmentido al diario que ha adelantado la noticia que la salida de Fernández pueda estar relacionada con la eventual investigación que tendrá que afrontar la Agencia Tributaria respecto al caso Zapatero, debido a las joyas encontradas por la UDEF en la oficina del expresidente en la calle Ferraz.