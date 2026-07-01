Emxys fabricará el primer satélite español que aterrizará sobre un asteroide

La empresa ilicitana será la encargada de fabricar la primera nave que se pose sobre un cuerpo extraterrestre. Emxys acaba de cerrar el contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) por un importe de 10 millones de euros para el proyecto "Don Quijote". El acuerdo no solo supone una importante inyección económica para la firma del Parque Científico de la UMH, sino que la consolida como marca de referencia dentro de esta competitiva industria.

La firma llega después de culminar con éxito la primera fase de análisis y diseño de este CubeSat bautizado con el nombre del insigne caballero de Cervante. Esta nave que se identifica por su forma de satélite se desarrollará dentro de la misión Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) promovida por la ESA en la que calificada como una de las iniciativas más ambiciosas de Europa en el ámbito de la exploración de asteroides y la defensa planetaria.

Si la misión culmina con éxito, Don Quijote se convertirá en el primer vehículo espacial desarrollado en España que realice un aterrizaje controlado sobre un asteroide, un hito que situará a la industria espacial española entre los protagonistas de una de las misiones científicas más relevantes de la próxima década.

El cubesat que fabricará Emxys tiene una forma que recuerda a un ladrillo. / INFORMACIÓN

Ramses aprovechará un acontecimiento astronómico excepcional que se producirá el 13 de abril de 2029, cuando el asteroide (99942) Apophis, de aproximadamente 375 metros de diámetro, pasará a tan solo 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la de muchos satélites geoestacionarios. Desde Emxys, su director tecnológico, Francisco García de Quirós, ha explicado que "será el mayor acercamiento conocido de un asteroide de este tamaño en tiempos modernos y podrá observarse a simple vista desde amplias regiones de Europa y África por más de 2.000 millones de personas".

Maniobra de precisión

El objetivo es que Don Quijote inicie una maniobra de aproximación completamente autónoma hasta posarse sobre la superficie del asteroide con el fin de realizar mediciones científicas inéditas sobre su estructura, composición y comportamiento durante su interacción gravitatoria con la Tierra. El científico alicantino señala que la misión Ramses permitirá estudiar, por primera vez en tiempo real, cómo las fuerzas de marea ejercidas por la Tierra modifican las propiedades físicas de un asteroide cercano. La información obtenida contribuirá a mejorar el conocimiento científico sobre estos cuerpos y proporcionará datos esenciales para el desarrollo de futuras estrategias de defensa planetaria frente a objetos potencialmente peligrosos.

Durante la misión, Don Quijote transportará una carga útil científica internacional formada por instrumentos destinados a estudiar la estructura interna, el campo gravitatorio y las propiedades geológicas de Apophis. Entre ellos se encuentra Grass, un gravímetro de alta sensibilidad desarrollado por el Real Observatorio de Bélgica con la participación de Emxys, así como un sismómetro proporcionado por ISAE-SUPAERO (Francia) y un magnetómetro desarrollado por la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania).

Sistemas electrónicos para satélites made in Elche: así es la empresa Emxys / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El proyecto para el desarrollo de Don Quijote cuenta con un presupuesto cercano a 10 millones de euros y está desarrollado por un consorcio industrial liderado por la empresa ilicitana, en colaboración con GMV y Gomspace, junto con diversos centros científicos europeos.

Posicionamiento

Para Emxys, esta misión representa mucho más que un nuevo programa espacial. Supone la oportunidad de demostrar que la tecnología desarrollada desde España puede contribuir a algunas de las misiones científicas más complejas y ambiciosas promovidas por Europa.

Imagen del asteroide 99942 Apophis / INFORMACIÓN

Para José Antonio Carrasco, CEO de la firma de satélites, "esta misión confirma nuestra evolución desde una empresa especializada en tecnologías espaciales hacia un socio estratégico capaz de liderar sistemas completos para algunas de las misiones más exigentes promovidas por la Agencia Espacial Europea. Don Quijote marca un nuevo punto de inflexión en nuestra trayectoria."

Por su parte, García de Quirós añade que "Don Quijote representa el espíritu de la exploración y la innovación. Estamos muy orgullosos de liderar una misión que no solo constituye un hito para la industria espacial española, sino que también contribuirá al avance del conocimiento científico y al desarrollo de futuras capacidades europeas de defensa planetaria".

Qué hará Don Quijote Desde la empresa ilicitana, han aportado información divulgativa sobre el objetivo de la misión. De acuerdo con los datos aportados por la ESA y Emxys, durante la fase de aproximación Don Quijote obtendrá imágenes de alta resolución que permitirán, por un lado, cartografiar bloques y estructuras superficiales; por otro, analizar la distribución del regolito; además de identificar procesos geológicos activos y estudiar zonas alteradas por las fuerzas de marea terrestres. Una vez en la superficie, la instrumentación a bordo de Don Quijote permitirá obtener información única sobre cuatro aspectos: la cohesión superficial, la rugosidad del terreno; las propiedades mecánicas del regolito y el comportamiento de la superficie bajo perturbaciones externas tales como el campo magnético terrestre o la fuerza de mareas producida por la proximidad de la Tierra.

¿Qué hay en juego?

La defensa planetaria, que aunque suene a película, Europa ha visto que debe tener su propia iniciativa. Así esta misión no sólo es de gran interés científico, sino que desde el punto de vista de la seguridad espacial, el objetivo más importante consiste en comprender cómo responde un asteroide potencialmente peligroso ante una perturbación externa significativa como la que supone su aproximación a la Tierra.

Los resultados tecnológicos de la misión Ramses y de su nave Don Quijote permitirán mejorar aspectos clave en técnicas de defensa planetaria tales como los relacionados con los modelos de evolución orbital de este tipo de cuerpos, las estrategias de desviación de asteroides así como los métodos y tecnologías utilizadas en futuras misiones diseñadas para desviar asteroides que pudieran suponer una amenaza.

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Para maximizar el retorno científico, la misión desplegará dos cubesats independientes en las proximidades de Apophis, Farinella y Don Quijote. Estas naves realizarán observaciones que resultarían demasiado arriesgadas para la nave principal. El primero estará dedicado principalmente al estudio del interior del asteroide mediante técnicas de radar y a la caracterización del entorno de polvo que rodea al cuerpo. El segundo, que saldrá de la fábrica de Elche, aterrizará, por primera vez en la historia, en su superficie tras una maniobra totalmente autónoma de descenso mediante navegación óptica.