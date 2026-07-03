Hacienda ha devuelto ya 9.362 millones de euros a cerca de 13 millones de contribuyentes

La Agencia Tributaria había devuelto, hasta el pasado jueves, 9.362 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes que solicitaron devolución en su declaración de IRPF de 2025, con lo que, hasta esa fecha, había atendido al 79,1% de las reclamaciones y abonado el 66,4% de los importes.

Según ha informado la Agencia en un comunicado, a lo largo de la campaña de la renta que terminó el 30 de junio ha recibido 25,6 millones de declaraciones, un 4,24% más que el pasado año, de las que 16,4 millones solicitaban devolución, un 2,79% más, por un total de 14.089 millones, un 3,06% más. De ellas, hasta el 2 de julio se habían abonado 9.362 millones de euros, un 2,88% más, a 12,4 millones de contribuyentes, un 2,99% más.

Además, a lo largo de la campaña ha recibido 7,5 millones de declaraciones a ingresar, un 7,79 % más, por un total de 24.721 millones, un 19,89 % más, una tendencia que se mantiene en los últimos años relacionada con las mayores ingresos procedentes de rentas no sujetas a retención, como las ganancias patrimoniales.

2,4 millones de declaraciones por Renta Directa

La Agencia destaca en el comunicado que 2,4 millones de declaraciones se han presentado a través del servicio de Renta Directa para liquidaciones sencillas que no necesitan introducir modificaciones, más del doble que el pasado año. Otras 0,88 millones de declaraciones se han presentado a través de la aplicación móvil de la Agencia, un 26,8% más, de las que 600.000 fueron 'en un solo clic' (sin introducir cambios), un 15,6% más.

Por lo que respecta a los canales de asistencia personalizada para la confección de liquidaciones, 1,2 millones de contribuyentes han recurrido al plan 'Le Llamamos' de asistencia telefónica, un 2,3% más; y 0,93 millones han acudido de manera presencial a las oficinas, un 6,5% más.

Más allá de los canales para presentar la declaración, en esta campaña el asistente virtual de renta y el informador han ofrecido 1,46 millones de respuestas a dudas planteadas por los contribuyentes, y los especialistas de la administración digital integral (ADI) han atendido más de 57.000 chats, que se suman a las más de dos millones de llamadas telefónicas recibidas.

53.700 rectificaciones tras recibir cartas

Como parte de su estrategia para prevenir errores, la Agencia ha enviado en estos meses casi 160.000 cartas a contribuyentes que modificaron los datos del borrador para que comprueben si la declaración presentada es correcta y, en su caso, la corrijan, lo que se ha traducido en 53.700 rectificaciones.

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Por lo que respecta a la campaña del impuesto de patrimonio, en estos meses se han recibido más de 227.800 declaraciones con una importe a ingresar de 2.512 millones de euros.

Fuente: El Periódico