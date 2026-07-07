Barbón exhorta a su equipo económico a empujar más por la operación de Indra en Barros (Asturias)

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha exhortado a su equipo económico a impulsar el plan de Indra para el taller de Barros (Asturias) sea como sea. Así, el jefe del Ejecutivo asturiano, que ha venido insistiendo a lo largo del fin de semana en que lo planificado para Asturias se quedará en la comunidad autónoma, ha trasladado tanto al consejero de Industria, Borja Sánchez como al responsable de la Oficina Económica del Principado, José Sicre y al director de la Agencia Sekuens, David González, que empujen más para que la inversión de Langreo llegue a término.

Tras conocerse que la compañía prepararía su segunda fábrica de vehículos militares en Galicia al no haber cerrado aún la compra del taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) y que barajaría llevar ese proyecto en As Pontes (La Coruña), el equipo de máxima confianza de Barbón en el área de desarrollo económico ha puesto en marcha la maquinaria para que la multinacional tecnológica opte finalmente por llevar a cabo la inversión prevista para Asturias, que será la segunda tras el Tallerón de Gijón, adquirido a Duro Felguera, para fabricar y probar allí blindados; pero para los encargos que ya tiene y cumplir sus plazos, y para los pedidos que espera captar necesita mayor capacidad de fabricación.

Las dimensiones, características y cercanía al Tallerón de Gijón, habrían llevado a Indra a considerar como emplazamiento prioritario para una segunda fábrica de blindados el antiguo taller de Duro Felguera en Barros. Sin embargo, la empresa no ha conseguido aún llegar a un acuerdo con Duro Felguera para adquirir los terrenos. Tras esquivar el concurso de acreedores, el grupo asturiano de ingeniería, considera insuficientes los 6 millones de euros que ha llegado a ofrecer Indra por el taller de Barros. La negociación está bloqueada –pese a los intentos del Gobierno del Principado para engrasarla, que aún continúan– e Indra no puede esperar y ya está activando una de las alternativas que barajaba. De esta forma, la segunda fábrica de vehículos militares terrestres se ubicará en una nave de la localidad coruñesa de As Pontes. Esa instalación tiene unas dimensiones inferiores a las del taller de Barros, pero los terrenos anexos son propiedad de la Xunta de Galicia y ha ofrecido a Indra facilidades para que los adquiera a bajo precio si fuera necesaria una ampliación.

Al respecto, Adrián Barbón ha considerado este lunes, en una visita a los Talleres del Conde, también en Langreo, recuperados como espacio cultural, que con las inversiones de Indra en el Principado hay "un barullu de mil demonios y me gusta ser muy claro". Según el Presidente "lo que Galicia lleve ha sido siempre independiente de los proyectos que están ya solicitados como de interés estratégico para Barros". "Sabíamos desde el principio", enfatizó, que la empresaa tenía planes en varias comunidades autónomas. Y apeló al compromiso de Duro Felguera con la comunidad asturiana. "Espero que esanegociación lleguee a buen puerto, bajo ningún concepto vamos a permitir que se pierda esa inversión", ha dicho, en la misma línea en la que ha exhortado al equipo económico para que fructifiquen los planes para Langreo.

Con todo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la calma y ha señalado que existe confusión entre la ciudadanía debido al desconocimiento de la planificación estratégica de la compañía. Según ha explicado, Indra ha mantenido desde el principio proyectos independientes en Galicia, León y otros territorios con el objetivo de expandirse "por multitud comunidades autónomas". "Yo sé el plan estratégico que tenía, porque lo conozco. Quería desarrollar actividad en multitud de provincias, multitud de comunidades autónomas", ha insistido Barbón. "En defensa no hay comunidad como la nuestra y vamos a aprovechar todos los resortes de la ley si Duro e Indra no llegan a un acuerdo para hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo dentro del marco legal", concluyó insistiendo así en el mensaje del fin de semana.

Langreo (Asturias) lleva su voz a Madrid

El Ayuntamiento de Langreo (Asturias) ha iniciado ya los contactos políticos en Madrid para reclamar la implicación del Ministerio de Hacienda y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la búsqueda de fórmulas que permitan mantener viva la implantación de la multinacional Indra en la planta que Duro Felguera tiene en Barros para construir vehículos militares.

El Gobierno local trasladó ya este domingo su preocupación al diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, y al diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida Enrique Santiago, quienes mostraron su compromiso para desarrollar "las iniciativas necesarias, en el ámbito parlamentario e institucional", de cara a buscar la implicación del Ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI.

El Consistorio entiende que la entidad estatal tiene una posición especialmente relevante en esta operación. Por una parte, controla aproximadamente el 28 por ciento del capital social de Indra, "una compañía estratégica para el Estado". Por otra, "es acreedora principal de Duro Felguera", tras el rescate público de 120 millones de euros concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Además, argumenta el equipo de gobierno de Langreo, "la SEPI, como heredera del antiguo INI, mantiene una responsabilidad histórica con las comarcas mineras a través de Hunosa y de los instrumentos de reactivación vinculados a las Cuencas: Sodeco y Hunosa Empresas".

El Ayuntamiento langreano apela a esa "triple posición" para enfatizar que la SEPI "no puede ser un actor pasivo". Entiende que la sociedad estatal "tiene capacidad, responsabilidad e instrumentos para favorecer una solución, especialmente cuando la diferencia económica que está dificultando el acuerdo podría situarse, según las cifras trasladadas públicamente, en torno a cinco o seis millones de euros". El gobierno local considera "difícilmente comprensible, especialmente para el ciudadano", que, después de décadas de políticas de reactivación, ayudas públicas e instrumentos destinados a compensar el impacto de la reconversión minera, siderúrgica y energética, se permita que se frustre "una oportunidad industrial real, tractora y estratégica", como es la llegada de Indra a Barros, por una cuantía económica "limitada" si se la compara "con las magnitudes económicas que rodean a las compañías implicadas".

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El Consistorio pedirá también al Gobierno del Principado que "refuerce la presión institucional ante el Ministerio de Hacienda y la SEPI, además de ante Indra y Duro Felguera, para que se agoten todas las vías de acuerdo".