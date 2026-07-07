Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Empresas

La junta de Inditex reelige a seis consejeros e incorpora a Goirigolzarri como independiente

Los accionistas ratifican por otros dos años a seis miembros del consejo de administración, nombran al expresidente de CaixaBank consejero independiente y mantienen a Ernst & Young como auditor de cuentas del grupo

El expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri.

El expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri. / Gustavo Valiente - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manolo Rodríguez

A Coruña

La junta general de accionistas de Inditex, celebrado hoy en Arteixo, ha aprobado la renovación, por un periodo de dos años más, de seis de los diez miembros de su consejo de administración.

Los accionistas han respaldado la continuidad de Marta Ortega Pérez como consejera dominical, de Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo, de Flora Pérez Marcote como consejera dominical y de las consejeras independientes Denise Patricia Kingsmill, Pilar López Álvarez y Belén Romana García.

La junta también ha dado luz verde al nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, exconsejero delegado del BBVA y expresidente ejecutivo de CaixaBank, como nuevo consejero independiente.

Su incorporación se produce tras la salida de Rodrigo Echenique Gordillo del consejo de administración, lo que obligará además a designar un nuevo consejero independiente coordinador, figura para la que la nueva política de remuneraciones aprobada por los accionistas crea un complemento retributivo específico de 25.000 euros.

Junto a la renovación del órgano de gobierno, la junta ha ratificado la continuidad de Ernst & Young como auditor de cuentas de Inditex y de su grupo para el ejercicio 2026.

Noticias relacionadas y más

La firma volverá a encargarse de verificar las cuentas anuales de la compañía y de su grupo consolidado, uno de los acuerdos que tradicionalmente acompaña a la aprobación de las cuentas y del resto de asuntos de gobierno corporativo en la junta ordinaria de accionistas.

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 64 años la exdirigiente socialista extremeña Ascensión Murillo
  2. Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados
  3. José María Nisa, concejal dimitido en Plasencia: 'Ningún cargo público con un proceso judicial debería ser reforzado
  4. La familia que eligió criar a sus hijos en un pueblo del norte de Cáceres: 'Aquí se vive más tranquilo y nos conocemos todos
  5. Navaconcejo, el pueblo donde el verano se vive entre gargantas y zonas de baño: 'Nos encanta que venga gente, pero también que consuma en el pueblo
  6. Muere en Cáceres a los 64 años Manuel Cancho, técnico clave en las carreteras de Extremadura
  7. Soldados del Cefot de Cáceres, afectados por un proceso gastrointestinal
  8. Cáceres gusta, pero falta trabajo': una ciudad para 138.000 personas con solo 96.000 empadronadas

Carlos Fernández coge fuerzas en el Camino de Santiago para "comerse el césped" en la UP Plasencia

Carlos Fernández coge fuerzas en el Camino de Santiago para "comerse el césped" en la UP Plasencia

Unas vacaciones en Extremadura para escapar del desierto de Argelia: "Queremos que tengan la infancia que cualquier niño merece"

Unas vacaciones en Extremadura para escapar del desierto de Argelia: "Queremos que tengan la infancia que cualquier niño merece"

Galería | Los niños saharauis de Vacaciones en Paz ya están en Extremadura

Galería | Los niños saharauis de Vacaciones en Paz ya están en Extremadura

Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles

Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles

El Ejecutivo extremeño estudia cambios legales en infancia para reducir trámites y retrasos

El Ejecutivo extremeño estudia cambios legales en infancia para reducir trámites y retrasos

La etapa 4 del Tour de Francia, en directo | Carcassonne - Foix

La etapa 4 del Tour de Francia, en directo | Carcassonne - Foix

El Ayuntamiento de Moraleja aprueba de manera definitiva el Plan de gestión ética de colonias felinas

El Ayuntamiento de Moraleja aprueba de manera definitiva el Plan de gestión ética de colonias felinas
Tracking Pixel Contents