El FMI certifica el frenazo de la economía mundial por Irán, pero descarta cualquier escenario de hundimiento

El impacto de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula más de 120 días en una suerte de tregua incierta, ha sido palpable en la economía mundial. La crisis inflacionaria ha supuesto un frenazo económico a nivel global, pero lejos han quedado las hipótesis y escenarios que pronosticaban un posible hundimiento. Así lo ve, al menos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que este miércoles ha divulgado la actualización de su 'World Economic Outlook', uno de los informes más exhaustivos sobre el estado de la economía a nivel mundial.

La proyección de crecimiento del PIB a nivel global elaborada por el organismo presidido por Kristalina Georgieva asciende al 3% en 2026 y al 3,4% en 2027, lo que supone un descenso respecto a la media del 3,5% observada entre 2024 y 2025. Pese al ligero descenso, las estimaciones permanecen prácticamente inmóviles respecto al último informe del FMI, elaborado en abril. En este caso, el mayor contrapeso al frenazo provocado por la crisis en Oriente Medio han sido, según el organismo, los avances en Inteligencia Artificial y su adopción progresiva.

Contrapesos e inflación

"Los exportadores de energía fuera de la zona de conflicto se benefician de términos de intercambio favorables, mientras que las economías integradas en el repunte impulsado por la tecnología experimentan una mayor actividad, incluso si son importadoras de energía. Por el contrario, la actividad se debilita para los importadores de energía con una participación limitada en la cadena de valor tecnológica, un grupo que incluye a muchos países de bajos ingresos", explica el FMI, ejemplificando los contrapesos entre la energía y la tecnología, fomentando la desigualdad.

Gráfico que muestra la variación de las previsiones de crecimiento según país y posicionamiento.

Por su parte, según las previsiones, la inflación mundial aumentará hasta el 4,7% este año, seis puntos porcentuales por encima de la de 2025. En 2027 caerá hasta el 3,9%, lo que supone un alza generalizada frente a las proyecciones de abril. "La posibilidad de que se reavive el conflicto en Oriente Medio se cierne con fuerza y podría prolongar la volatilidad de los precios de las materias primas, amenazar aún más las cadenas de suministro, elevar los precios y lastrar las condiciones financieras", alerta, no obstante, el organismo.

España se mantiene sin cambios

En el caso concreto de España, el FMI ha mantenido sin cambios la proyección de crecimiento para este año y el próximo. Así, la economía española mantendrá su tono expansivo, pero considerablemente inferior al de los últimos años, con una tasa del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. Como referencia, en 2024 la economía creció al 3,5%, y al 2,8% en 2025. Pese a la ligera desaceleración, España vuelve a superar ampliamente a sus socios europeos.

Francia, por ejemplo, crecerá al 0,6% en 2026, tres décimas menos de lo previsto en abril, y al 0,9% en 2027. Alemania, por su parte, lo hará al 0,7% este año y al 1% el siguiente, una y dos décimas menos de lo anteriormente pronosticado. Italia crecerá un 0,5% tanto en 2026 como en 2027, sin cambios frente a lo inicialmente previsto. En suma, el FMI proyecta que la Eurozona crecerá un 0,9% este año —dos décimas menos de lo previsto— y un 1,2% en 2027. Las economías avanzadas a nivel mundial, por otra parte, crecerá un 1,7% y un 1,8% en los próximos dos años, mucho menos que las economías emergentes.

Gráfica que muestra las principales cifras de crecimiento del FMI.

Los gigantes aceleran

Los gigantes económicos globales no levantan el pie del acelerador. Pese a ser protagonista en la guerra de Irán, EEUU crecerá un 2,3% en 2026 y un 2,2% en 2027, superando el ritmo al que lo hizo en años anteriores. Por su parte, China sigue exhibiendo músculo económico, con una tasa del 4,6% en 2026 y del 4,1% en 2027, manteniendo aún el título de mercado emergente. Sin embargo, el verdadero ganador de este informe vuelve a ser India, que supera ampliamente a cualquier otra economía con un crecimiento del 6,4% en 2026 y del 6,7% en 2027.

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El FMI ha querido referirse también en su informe a las medidas que han puesto en funcionamiento los países para tratar de paliar los efectos de la guerra. El organismo ha indicado que deben ser temporales, advirtiendo que el apoyo económico debe retirarse cuando el shock remita, además de muy focalizado en hogares vulnerables. Aunque no se refiere concretamente a España, la recomendación del organismo es muy similar a las medidas que puso en funcionamiento el Gobierno el pasado mes de marzo, que prorrogó en junio e irá retirando progresivamente.