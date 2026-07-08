El Gobierno revisará los hitos pendientes con Bruselas para no perder fondos europeos en su último desembolso

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que su departamento presentará de forma "inminente" durante el mes de julio una adenda técnica al Plan de Recuperación, con el fin de ajustar la redacción de los hitos pendientes con la Comisión Europea y así evitar perder fondos europeos en la recta final del programa. "Tenemos que terminar de cerrar con el máximo de los esfuerzos los elementos que todavía quedan pendientes en estos meses", ha subrayado el ministro.

El titular de Economía ha realizado este anuncio durante su comparecencia en la Comisión Mixta de la Unión Europea, que había convocado para informar de la evolución de los fondos aprobados por la Comisión Europea para la recuperación de la economía española tras la pandemia. Más concretamente, Cuerpo ha informado de que el Gobierno buscará ajustar los hitos para acceder al último desembolso de fondos, previsto para finales de año. Así, el documento se remitiría a Bruselas en septiembre, y llegaría a España en diciembre.

Sexto desembolso

Al hilo de la cuestión, Cuerpo ha informado de que la Comisión Europea aprobó el pasado 2 de julio la solicitud del sexto desembolso de Fondos Next Generation, que supone un total de 7.021 millones divididos en 5.970 millones de transferencias y 1.051 millones de euros en préstamos. De este desembolso aún se encuentran suspendidos temporalmente 537 millones de euros, relativos a tres hitos que la Comisión aún ha sido incapaz de valorar.

Con esta sexta solicitud de desembolso, Cuerpo ha subrayado que "España refuerza el liderazgo" en la ejecución de fondos europeos, ya que "habríamos solicitado y recibido, una vez que lo recibamos en las próximas semanas, el 76% del total de los fondos disponibles para nuestro país en materia de transferencias y préstamos". En suma, y según ha recapitulado Cuerpo, España ya ha recibido 68.534 millones de euros de los fondos europeos, que han ido llegando progresivamente a empresas y agentes de la economía española.

70% a pymes

Comparando esta cifra a la ofrecida por el presidente hace tres meses, se observa un alza de 1.500 millones de euros. En el desglose general, Cuerpo ha detallado que el 70% de los beneficiarios de estos recursos han sido microempresas y pymes, que hasta el momento han recibido cerca del 40% de los fondos europeos que le correspondían a España. En cuanto al uso de los mismos, el ministro ha detallado que la Administración General del Estado ha convocado 56.923 millones de euros de un total de 95.423.

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Las CC.AA., por su parte, han resuelto algo más de 18.000 millones de los 25.050 millones convocados, mientras que en las entidades locales se han resuelto 9.544 millones de los 13.450 millones de euros convocados.