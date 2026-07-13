CaixaBank firma una alianza con el grupo de Calzedonia y Tezenis para expandir su nuevo sistema de pagos

CaixaBank ha firmado una alianza estratégica con el grupo de moda Oniverse, que aglutina marcas como Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, IUMAN y Falconeri, para expandir la implantación de su nuevo sistema de pagos para negocios diseñado por Comercia Global Payments, la compañía especializada en soluciones para comercios participada por la multinacional Global Payments y CaixaBank.

En concreto, el acuerdo incluye la incorporación de su nueva tecnología en los 350 puntos de venta directos que tiene grupo en España, de modo que todas las operaciones de cobro, incluyendo ventas, autorizaciones, capturas, devoluciones y anulaciones, se realizarán con esta nueva herramienta.

Búsqueda de soluciones integradas

Lo cierto es que, tal y como explicaba EL PERIÓDICO, cada vez más negocios buscan soluciones integradas que conecten pagos, ecommerce, fidelización, tax free (libre de impuestos) y contabilidad desde una misma plataforma. Especialmente en sectores como la hostelería, el retail turístico o el comercio urbano, donde cada vez es más habitual atender a clientes internacionales acostumbrados a otros métodos de pago digitales.

De este modo, la nueva solución avanzada de pagos de la entidad incorpora servicios como la conversión dinámica de moneda, que permite a los clientes extranjeros pagar en su divisa; la posibilidad de guardar de forma segura el medio de pago para realizar cobros recurrentes, el modo offline para seguir operando sin conexión, o el ticket electrónico vía QR, que facilita la digitalización y reduce el uso de papel.

A su vez, la plataforma también ofrece capacidades como la tokenización presencial, que posibilita registrar de forma segura los datos de pago del cliente en el momento del cobro. Todas estas capacidades se complementan con la integración directa con los sistemas de gestión del comercio, que automatiza los cobros, elimina tareas manuales y reduce errores, permitiendo una mayor eficiencia operativa.

Avance de los pagos con tarjeta

La operación también se enmarca en un contexto de fuerte avance del pago con tarjeta en España. Según datos del Banco e España, entre enero y marzo de este año se pagaron bienes y servicios con tarjeta por un importe total de 69.189,57 millones de euros, un 7,07% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que la retirada de efectivo en cajeros bajó un 1,10%, hasta 29.776,28 millones. Actualmente hay 2,88 millones de TPV, físicos y digitales, repartidos entre los comercios españoles, frente a 43.379 cajeros automáticos. Ello coincide con el despliegue de Bizum Pay, que desde el pasado mes de mayo permite a los establecimientos cobrar a sus clientes a través de bizum sin que medien las compañías de tarjetas.

En ese mercado, Comercia Global Payments —la sociedad conjunta que CaixaBank mantiene con la multinacional estadounidense Global Payments desde 2010— se ha consolidado como líder, con más de 640.000 comercios clientes y una cuota superior al 30% del negocio de TPV en España. La entidad ha ido ampliando progresivamente esa posición, ya que la cuota conjunta rondaba el 24% en 2016, cuando ambos socios extendieron su alianza al mercado brasileño, y se movía entre el 27% (facturación de TPV) y el 32% (comercio electrónico) hace unos años, según datos que la propia CaixaBank ha ido difundiendo en sucesivas presentaciones de producto.

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Por el lado de Oniverse, el antiguo Grupo Calzedonia —que además de las marcas de moda íntima incluye Falconeri, Antonio Marras, la cadena de vinotecas Signorvino y el astillero Cantiere del Pardo— cerró 2025 con una facturación de 3.700 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior, de los que 2.300 millones (en torno al 62%) se generaron fuera de Italia. El grupo, fundado en 1986 por Sandro Veronesi en Verona, cuenta con 5.538 tiendas en 59 países, casi dos tercios de ellas fuera de Italia, tras un año marcado por aperturas en México, Estados Unidos y Turquía. En España, según datos de 2024 (los últimos disponibles a nivel país), Calzedonia facturó 331,95 millones de euros, un 6,96% más que en 2023.