La inversión hotelera encara un nuevo récord anual tras alcanzar los 2.530 millones en la primera mitad de 2026

La inversión hotelera avanza hacia un nuevo récord este año 2026, tras superar los 2.530 millones de euros en el primer semestre, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior, según estimaciones de la consultora Cushman & Wakefield. Y el principal motivo es el buen comportamiento del turismo en España. No en vano, el país aspira a superar este año la barrera psicológica de los 100 millones de visitantes internacionales.

"España se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, impulsando el interés tanto por activos de lujo como por operaciones de reposicionamiento (value add)", afirma en un comunicado el socio responsable de Capital Markets y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, Luis Arsuaga, quien revela que se "empiezan a ver" también operaciones "con menos riesgo y en consecuencia menos retorno".

En conjunto, se han transaccionado 88 hoteles y un total de 12.200 habitaciones durante el primer semestre en España, siendo las islas el principal foco de inversión, con el 48% del volumen total. Baleares representó el 27% del total y Canarias el 21%, mientras que mercados urbanos como Madrid siguen ganando protagonismo entre los inversores internacionales, con un 18% del total de la inversión nacional.

Entre las operaciones más destacadas, la consultora sitúa la adquisición de tres hoteles de HIP (870 habitaciones) por parte de Calena Partners por un valor de 200 millones de euros. Dos de los hoteles incluidos en la operación están ubicados en Mallorca, el Barceló Ponent Beach y el Fergus Style Tobago (Mallorca), y el tercero, en Gran Canaria, el Corallium Beach By Lopesan (Gran Canaria).

También la compra por parte de Arcano Partners de tres hoteles en Tenerife: el Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife y Alua Soul Orotava Valley, que suman más de 1.050 habitaciones; así como la operación de Tívoli – La Caleta, por valor de 140 millones de euros.

Hoteles 'low cost'

Según la consultora, el primer semestre ha confirmado la "tendencia" que se apuntaba al cierre de 2025 sobre un "renovado interés" en hoteles 'low cost' "alejados de los centros urbanos y en destinos secundarios" que, a su juicio, responde a la "búsqueda de rentabilidad" por parte de los inversores ante el "elevado precio" de los activos de lujo situados en las principales zonas turísticas.

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"La fortaleza de la demanda turística y la calidad de los activos que están llegando al mercado mantienen el interés inversor en niveles muy elevados. En este contexto, las cadenas hoteleras se están posicionando de nuevo como inversores interesados en la compra de activos, modificando la tendencia asset light", afirma el socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, Bruno Hallé.