Llega a Valencia la primera planta fotovoltaica marina de España

El puerto de Valencia ha recibido la primera planta solar marina de España, un proyecto pionero desarrollado por la startup española BlueNewables con el apoyo de Naturgy. La plataforma, construida en el astillero San Enrique de Vigo y bautizada con el nombre de Paiporta en homenaje a las víctimas de la dana de 2024, se ubicará en el exterior del contradique sur del puerto, donde se desarrollará la fase de pruebas previstas.

Esta primera estructura con 600 placas fotovoltaicas forma parte de un proyecto que consiste en el despliegue de dos unidades de 500 kilovatios de potencia cada una, hasta alcanzar una potencia total de 1 megavatio (MW). Está previsto que la segunda unidad llegue al puerto de València a finales de verano para completar la instalación.

El proyecto de fotovoltaica flotante en mar abierto, según destaca Naturgy, refuerza el papel del puerto como espacio de innovación aplicada al servicio de la transición energética. Su desarrollo permite testar en un entorno real una tecnología con potencial para contribuir a la generación de energía limpia en espacios portuarios y cerca de la costa, en línea con los objetivos del Plan Net Zero Emissions de Valenciaport y con la ambición de avanzar hacia puertos más autosuficientes, competitivos y neutros en emisiones.

Recreación de donde quedarán instaladas las dos plataformas en el puerto de València después del verano. / Levante-EMV

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Dentro de este proyecto la Autoridad Portuaria de València (APV) va a crear una plataforma de ensayos para conexión, test y vertido a la red eléctrica de los puertos de Valencia y Sagunt de demostradores tecnológicos de generación renovable marina que se quedará disponible para el futuro. Esta iniciativa también cuenta con la colaboración de EnerMarPort, que instalará energía undimotriz (producida por el movimiento de las olas) en el puerto de Sagunt, y para el que la APV hará la instalación oportuna para su conexión y vertido a red.

La puesta en marcha de esta instalación en aguas del puerto de València se enmarca en la estrategia de Valenciaport para avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y eficiente. El Plan Estratégico Valenciaport 2035 sitúa la descarbonización, la transición energética y la resiliencia climática entre sus principales ejes de actuación, impulsando proyectos que permitan incorporar nuevas soluciones renovables y reducir progresivamente la huella ambiental de la actividad portuaria.

La tecnología desarrollada por BlueNewables incorpora un innovador diseño tipo catamarán, optimizado para operar en entornos oceánicos. Este sistema permite emplear flotadores más eficientes y situar los paneles solares a mayor altura sobre el nivel del mar, mejorando tanto su rendimiento como su mantenimiento. Además, la plataforma incorpora paneles solares bifaciales, capaces de generar energía tanto a partir de la radiación solar directa como de la luz reflejada sobre la superficie marina, incrementando así la eficiencia del sistema. Naturgy destaca que la instalación constituye la primera instalación de energía solar flotante en el mar a escala precomercial en España.

Dos años de colaboración

Naturgy y BlueNewables colaborarán durante dos años en el intercambio de información técnica, operativa, estratégica y económica derivada del desarrollo del proyecto, tanto durante la fase de pruebas como en la monitorización posterior. Esta colaboración incluirá el análisis de datos de rendimiento, incidencias técnicas, costes, funcionamiento y lecciones aprendidas para evaluar el potencial de esta tecnología.

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La iniciativa cuenta con una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del programa Renmarinas Valenciaport, coordinado por la Autoridad Portuaria de València, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU, y tiene como objetivo avanzar en el análisis y desarrollo de nuevas soluciones renovables que contribuyan a la transición energética.