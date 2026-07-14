El Ibex 35 se atasca ante el repunte del petróleo y la tensión entre EEUU e Irán

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han sido suficiente para frenar la espiral alcista del Ibex 35. La amenaza de otro parón total de tráfico en el estrecho de Ormuz, tras dar por roto el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, ha sido suficiente para desmotivar las fuertes compras en el parqué. Este martes, el Ibex 35 ha vivido una sesión plana, hasta avanzar apenas un leve 0,17%. El índice madrileño ha vuelto a superar los 19.300 puntos, pero se mantiene alejada del objetivo de los 20.000 puntos. En los días antes previos al recrudecimiento de las tensiones, el índice llegó a estar a un 2% de distancia del próximo récord.

La sesión ha vuelto a estar marcada por el repunte del petróleo. El Brent ha rebotado hasta un 5% en el punto álgido de la sesión hasta superar los 86 dólares por barril. El restablecimiento del bloqueo estadounidense a buques iraníes en el estrecho de Ormuz ha sido el principal detonante de las subidas este miércoles. El movimiento por parte de Washington ha provocado una ola de ataques por parte de Teherán a petroleros que transitaban en el estrecho con bandera de Emiratos Árabes Unidos.

“Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2, han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin”, ha señalado el cuerpo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia Revolucionaria.

Indra ha sorteado los números rojos este martes, con un alza superior al 3%. La compañía de defensa que preside Ángel Simón ha sido el farolillo verde de la sesión, por encima de valores como ArcelorMittal (+1,34%) y Endesa (+1%). Por el lado contrario, el más perjudicado ha sido Inditex con una caída del 2% ante el auge de incertidumbre en Oriente Próximo, uno de los mercados clave de la multinacional. Le han seguido valores como Rovi (-1,84%), Acciona Energía (-1,37%) y Puig (-1,19%).

La bolsa española ha logrado dejar atrás a los números rojos tras registrar un dato de la inflación menor de lo anticipado, noticia que ha frenado la sangría en Wall Street. No obstante, la Reserva Federal (Fed) de Warsh ha transmitido un mensaje de alerta al mercado: no tolerará ningún repunte de precios.

En el ámbito empresarial español, el banco estadounidense JPMorgan ha comunicado la colocación acelerada de 83 millones de acciones de OHLA, equivalentes al 6% del capital de la constructora. La operación se ha cerrado por 36,9 millones de euros y con un descuento del 9% respecto al precio de mercado.

El resto del continente también ha cerrado en verde con ligeros avances. El parqué más alcista es martes ha sido la Bolsa de Fráncfort, con un alza del 0,30%. Por detrás se han colocado Milán (+0,23%), Londres (+0,22%) y el Euro Stoxx (+0,23%).

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono español a diez años ha subido hasta el 3,598%.

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En el mercado de divisas, el euro ha avanzado frente al dólar y se negociaba a un tipo de cambio de 1,1389 dólares.