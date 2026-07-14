En su país doctor, en España peón o camarero: la mitad de los trabajadores extracomunitarios con estudios superiores está sobrecualificado

El mercado laboral tiene problemas para integrar en condiciones a las personas nacidas en el extranjero que vienen a trabajar a España. Desaprovecha cantidades importantes de su talento, en un momento en el que las empresas lamentan la falta de candidatos debidamente cualificados para sus vacantes y así poder seguir aumentando su actividad. Más de la mitad de los extranjeros extracomunitarios, es decir, nacidos fuera de la Unión Europea (UE), que tienen estudios superiores están trabajando en España pero en ocupaciones elementales. Por ejemplo, vienen de sus países de origen con una formación de médicos, arquitectos o abogados, pero en España trabajan como camareros, obreros o limpiadores. Están, como técnicamente se le conoce al concepto, "sobrecualificados".

La oficina estadística de la UE, Eurostat, ha actualizado este martes sus cifras sobre cómo los distintos estados integran y absorber las competencias profesionales que les llegan del extranjero. En un contexto de envejecimiento progresivo de las sociedades europeas, la llegada de migrantes se presenta como una -de las varias- vías para compenssar el retiro de la generación de los 'baby boom'. Y en esa tesis, España figura como el cuarto estado de la UE con mayor número de extracomunitarios con estudios superiores pero sobrecualificados.

Le supera con mucha diferencia Grecia, donde el 85,3% de los extracomunitarios formados acaba en empleos de baja cualificacion. Es la mayor desconexión entre lo que puede aportar un trabajador nacido fuera de la UE y sus competencias requeridas de todo el Viejo Contiente. Se ubica lejos del segundo país que peores cifras registra, que es Estonia, con un 60%. Cerca se encuentra Italia (59%) y luego ya viene España, con un 52,3%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la situación de los trabajadores sobrecualificados.

Los datos publicados este martes por Eurostat retratan el año 2025 y está por ver qué incidencia tendrá en la edición del año que viene la regularización extraordinaria de migrantes que está tramitando el Gobierno y que ha recibido a lo largo y ancho del país 1,2 millones de solicitudes. La mayoría de personas que ya están trabajando, pero 'en B' debido a la falta de permisos legales. A expensas de cómo evolucionen las tramitaciones, por el momento la Seguridad Social ya ha sumado unos 160.000 afiliados hasta el mes de junio. Un cuarto de esas personas han ido empleadas a la hostelería y otro cuarto a la construcción o el comercio, sectores de baja cualificación, si bien las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Inclusión no permiten vincular el grado de cualificación de estas personas.

Los migrantes sobrecualificados se ven desplazados a trabajos elementales que los nacidos en España no quieren asumir. En parte por las vacantes existentes en el mercado laboral español, en parte por las dificultades (o la lentitud) de homologar los títulos universitarios que traen de su país de origen y acceder a determinadas profesiones que en España los exigen. "El reconocimiento de títulos se presenta como uno de los principales escollos para muchos inmigrantes, que se ven obligados a trabajar en un empleo menos cualificado del que les correspondería", señalaba el Cercle d'Economía en su última nota al respecto De hecho, el Consejo Económico y Social (CES), también en su último informe sobre migraciones, considera "fundamental incrementar los esfuerzos administrativos para agilizar las tramitaciones de homologación y equivalencia de titulaciones".

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No obstante, España no solo desaprovecha una parte importante del talento migrante, sino que el fenómeno de la sobrecualificación se extiende, con menor intensidad, a la población local. De la crisis del ladrillo surgió la caricatura del joven con dos carreras que luego rozaba los mil euros con un trabajo de camarero. Hoy, esa caricatura persiste parcialmente. Según los mismos datos de Eurostat, un tercio de los trabajadors con estudios superiores (32,7%) que han nacido en España están ocupados en empleos para los que están sobrecualificados. Es, de hecho, el país con una mayor tasa de sobrecualificación de todo el 'club de los 27'.