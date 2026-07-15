La AIReF alerta de que el Gobierno agota el margen de déficit y reclama un ajuste de 10.000 millones

La presión sobre el gasto público sigue en aumento y estrecha el margen de maniobra de las administraciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha encendido las alarmas sobre la evolución del gasto público y ha advertido este miércoles de que España agotará en 2026 prácticamente todo el margen presupuestario que le concede el nuevo marco fiscal europeo y quedará “al límite” del incumplimiento, incluso contando con la flexibilidad para el gasto en defensa y algunas medidas energéticas.

La presidenta de la institución, Inés Olóndriz, ha alertado además de que el gasto primario neto de medidas de ingresos aumentará este año un 6,4%, seis décimas más que en su previsión de mayo y muy por encima del 3,5% comprometido por el Gobierno en su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Durante la presentación de las principales conclusiones del 'Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto del conjunto de las Administraciones públicas en 2026', ha asegurado: “Sean medidas en 2026, 2027 o 2028, si no se toman, no se van a cumplir los compromisos”.

Entre 2024 y 2026, el gasto aumentaría un 16,5%, frente al 13% pactado con Bruselas. Ese exceso elevaría la cuenta de control anual al 1,1% del PIB y la desviación acumulada al 1,2%. La cláusula de escape para defensa permitiría descontar nueve décimas, mientras que la Comisión Europea ha abierto la puerta a excluir hasta tres décimas por determinadas actuaciones energéticas.

Con el máximo de flexibilidad, España podría cerrar 2026 justo en el umbral permitido. Sin embargo, la AIReF subraya que todavía se desconoce qué medidas energéticas aceptará Bruselas. “No podemos decir con certeza que el Estado cumplirá”, señaló Olóndriz, que situó el escenario más favorable “en el límite” de la cuenta de control.

La cláusula de escape ofrece menos margen en 2027 y 2028 y, sin decisiones correctoras, la desviación superaría en ambos años el límite comunitario. La autoridad fiscal considera que el Gobierno deberá adoptar medidas “sí o sí” desde 2027 para respetar la senda europea.

La exigencia es aún más inmediata en el marco nacional. La regla de gasto española limita al 3,5% el crecimiento del gasto computable, pero la AIReF prevé que la Administración central alcance el 8,8%, frente al 7,2% estimado en mayo. El incremento responde en buena medida a las medidas aprobadas para afrontar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

La mayoría de las comunidades autónomas incumplirá igualmente la regla, al igual que algunas grandes corporaciones locales, como el Ayuntamiento de Barcelona y Murcia, la Diputación de Valencia o Consejo Insular de Mallorca. Los planes económico-financieros analizados de las autonomías que incumplieron en 2025 —16 de las 17— no incorporan medidas suficientes o no explican cómo contendrán el gasto en 2026 y 2027.

Para cumplir la regla nacional este mismo año, la Administración central y las comunidades autónomas, especialmente la primera, deberían aprobar ajustes equivalentes a seis décimas de PIB, alrededor de 10.000 millones de euros. Esa corrección rebajaría el déficit previsto para 2026 desde el 2,6% hasta el 1,9% del PIB y reduciría el crecimiento del gasto primario neto al 4,7%, eliminando prácticamente la desviación frente a Europa.

Mantiene su previsión de déficit público

La AIReF mantiene, pese al aumento del gasto, su previsión de déficit público en el 2,6% del PIB, cinco décimas por encima de la estimación oficial. Los ingresos crecerán un 6%, pero los desembolsos aumentarán un 6,4% por las medidas vinculadas a la dana, los temporales, la crisis de Oriente Medio y la evolución de otras partidas. Sin esos gastos extraordinarios, el déficit se reduciría al 1,8%.

El organismo mejora, al mismo tiempo, sus perspectivas económicas. Prevé que el PIB crezca un 2,5% en 2026, tres décimas más que en mayo, y un 2,1% en 2027. La revisión se apoya en la demanda interna, la llegada de población extranjera, la inversión asociada a los fondos europeos y una evolución energética más favorable. También rebaja la deuda prevista al cierre del año al 99,3% del PIB.

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Ante la falta de margen, la AIReF reclama a Hacienda una estrategia fiscal de medio plazo “realista y creíble” que coordine las reglas nacionales y europeas. También exige que la Administración central presente el plan económico-financiero al que está obligada tras incumplir en 2025 y pide que los Presupuestos de 2027 y el plan presupuestario se tramiten en plazo. Sin esas decisiones, el ajuste quedará concentrado en los próximos ejercicios y recaerá sobre el equipo que asuma la política fiscal a partir de 2027.