Digi borra las ganancias de su debut y arrastra el foco de una sesión en la que el Ibex salva los 19.300 puntos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un avance del 0,15%, hasta los 19.304,1 puntos, en una jornada marcada por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el repunte del precio del petróleo y el accidentado estreno bursátil de Digi Spain Telecom. El selectivo español ha logrado mantener el tono positivo gracias al impulso de valores como Repsol y Grifols, en contraste con el comportamiento más débil de otros mercados europeos.

La gran protagonista del día ha sido Digi, que ha debutado en el Mercado Continuo con una fuerte volatilidad. La operadora llegó a subir un 7,1% en los primeros compases de la sesión, al estrenarse a 6 euros por acción frente al precio de colocación de 5,6 euros. Sin embargo, fue perdiendo impulso a lo largo de la jornada hasta cerrar con una caída del 8,04%, en los 5,15 euros por acción, lo que sitúa su capitalización bursátil en unos 1.528,5 millones de euros.

El estreno se produce después de una oferta pública de venta y suscripción sobresuscrita entre inversores institucionales y con la que la compañía ha captado alrededor de 287 millones de euros para reforzar el despliegue de su red propia de fibra y telefonía móvil en España. Mientras tanto, dentro del mismo sector, Telefónica también ha estado bajo presión después de que Barclays rebajara su valoración.

Repsol y Grifols sostienen al Ibex

El selectivo español ha vuelto a mostrar una mayor resistencia que otras plazas europeas gracias a su menor exposición a las grandes compañías tecnológicas. Repsol ha figurado entre los valores más alcistas de la sesión al calor del encarecimiento del petróleo, mientras que Grifols también ha destacado tras comunicar avances en dos ensayos clínicos en fase avanzada para ampliar las indicaciones de sus inmunoglobulinas en Estados Unidos.

Entre los mayores avances del Ibex han figurado Amadeus y BBVA, ambos con una subida del 1,76%, seguidos de Grifols (+1,24%), Repsol (+1,22%) y Acerinox (+1,17%). En el lado contrario, Solaria ha liderado las caídas (-1,51%), por delante de IAG (-1,42%), ACS (-1,25%), Indra (-1,14%) y Cellnex (-1,04%).

El petróleo vuelve al centro de la atención

La sesión ha estado condicionada por el deterioro del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha reavivado la preocupación sobre el suministro energético mundial. Aunque el Brent moderaba parte de las ganancias al cierre europeo, seguía cotizando cerca de los 85 dólares por barril, un nivel que mantiene la presión sobre las expectativas de inflación y sobre la política monetaria de los bancos centrales.

"Las dudas sobre las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas vuelven a condicionar el comportamiento de las bolsas mundiales en una sesión marcada por el repunte del precio del petróleo y la incertidumbre geopolítica", explica Manuel Pinto, jefe de Análisis de XTB. El analista señala que los inversores vuelven a cuestionar si las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial justificarán las elevadas valoraciones del sector, mientras el encarecimiento del crudo vuelve a alimentar el temor a unos tipos de interés altos durante más tiempo.

En este contexto, Pinto destaca que el Ibex 35 "vuelve a mostrar un comportamiento relativamente más sólido que otros índices internacionales gracias a su menor exposición al sector tecnológico", un comportamiento favorecido además por el peso de compañías energéticas como Repsol.

Tecnología bajo presión

Precisamente, las tecnológicas han seguido siendo el principal foco de preocupación en Wall Street. El índice estadounidense de semiconductores llegó a registrar importantes descensos pese a las sólidas previsiones publicadas por Taiwan Semiconductor, reflejando que el mercado sigue exigiendo pruebas de rentabilidad para las enormes inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

A ello se suman unos datos macroeconómicos estadounidenses que continúan mostrando fortaleza. Las solicitudes semanales de desempleo volvieron a descender y las ventas minoristas crecieron moderadamente en junio, reforzando la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá un tono restrictivo durante más tiempo.

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En el resto de Europa, la jornada terminó con signo mixto. Londres avanzó un 0,54%, mientras que Fráncfort cedió un 0,34%, Milán un 0,07% y París un 0,05%. En el mercado de divisas, el euro cerró en torno a los 1,145 dólares, mientras que el oro retrocedió con fuerza y volvió a situarse por debajo de los 4.000 dólares por onza.