Uber fuerza la venta de parte de Glovo a un fondo inversor de Nueva York

Uber ha presentado este jueves una oferta formal para comprar Delivery Hero y convertirse así en uno de los grupos de reparto de comida a domicilio más importantes de todo el mundo. La multinacional de origen estadounidense ha lanzado una propuesta de adquisición de 41,5 euros por acción, valorando el conjunto de la compañia en unos 13.700 millones de euros en términos ajustados, según el comunicado hecho público este viernes. Una operación que forzará la venta de parte de Glovo, propiedad de Delivery Hero, a un fondo de inversiones neoyorkino.

La operación activada por Uber busca evitar conflictos competenciales y por eso excluye a parte Glovo, principalmente en aquellos mercados donde ya compite con Uber. Según la oferta presentada, el fondo SSW Partners se quedaría con parte de la operativa en aquellos países donde la fusión pudiera traducirse en prácticamente un monopolio. Sería el ejemplo de España, donde entre los dos actores mueven más de la mitad del reparto de comida a domicilio. Según un comunicado remitido por Glovo a su plantilla al que ha tenido acceso este medio, "se espera que la operación pueda completarse en el segundo semestre de 2027".

"Delivery Hero ha firmado un acuerdo independiente con SSW Partners, una empresa de inversión con sede en Nueva York que ha liderado inversiones transfronterizas junto a empresas globales. SSW adquirirá los negocios de Delivery Hero en un total de 14 mercados, especialmente aquellos en los que Uber Eats y Delivery Hero ya compiten", ha publicitado Uber en su comunicado de este jueves.

Básicamente, Uber excluye de la operación a ciertos mercados de cinco marcas del universo Delivery Hero: Glovo, foodora, Foody, PedidosYa y Yemeksepeti. La gran mayoría con actividad en Europa y principalmente donde entrevé problemas con las autoridades de la competencia ya que ambos negocios se solapan.

Para evitarlo, las traspasa a SSW Partners, un fondo de inversiones con sede en Nueva York que está gestionador por banqueros de primer nivel. SSW son las siglas de los apellidos de las tres caras visibles: Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss. Su especialidad es comprar activos que considera estratégicos, dividirlos y luego venderlos. Al menos, así lo ha hecho con la operación más grande que ha gestionado y explicado desde su portafolio, la compañía sueca de seguridad de automóviles Veoneer.

Una vez se efectúa la transacción, SSW se quedará con parte del negocio de Glovo. Concretamente en los mercados de España, Moldavia, Polonia, Portugal y Rumanía. Uber, por su parte, se queda las plazas de Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Costa de Marfil, Croacia, Georgia, Italia, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Montenegro, Marruecos, Nigeria, Serbia, Túnez, Uganda, Ucrania, que hasta ahora las operaba Glovo. En total, esta sociedad invertirá unos 1.600 millones de dólares, según el comunicado emitido por Uber.

Solución para los accionistas

"Estamos muy ilusionados con esta oportunidad con Uber y con las posibilidades que ofrece a nuestros empleados, accionistas y socios", ha afirmado el consejero delegado de Delivery Hero, Niklas Östberg, en una nota conjunta con Uber. El grupo alemán traspasa así su negocio en un movimiento que busca revalorizar la propiedad de sus accionistas, tras fuertes desplomes a principios de año de las acciones de Delivery Hero por la falta de credibilidad de que la multinacional pudiera ofrecer dividendos atractivos.

Si en marzo la acción valía 14,80 euros, se llegó a disparar hasta casi los 38 euros una vez empezaron a circular los rumores de venta a Uber y este jueves la multinacional estadounidense ha ofrecido 41,5 euros por acción.

Nerviosismo entre la plantilla

Delivery Hero adquirió una participación mayoritaria de Glovo en 2022, si bien la operación se anunció en la Nochevieja de 2021. Los cofundadores de la marca barcelonesa, Óscar Pierre y Sacha Michaud, traspasaron la propiedad, pero mantuvieron la dirección de la compañía. Ahora se abre otra nueva etapa para Glovo, con sus diferentes mercados troceados y repartidos entre Uber -que se queda con el mercado italiano y africano-, mientras que SSW gestionará el resto, incluida la joya de la corona: España.

Glovo mantiene en dicho país, principalmente entre Madrid y Barcelona, una plantilla de más de 10.000 personas, entre repartidores y técnicos de oficina. Hace poco acometió un expediente de regulación de empleo (ERE) de 436 despidos entre sus flotas, para acabar de ajustarse y tras años de litigios con el Gobierno por su modelo de relaciones laborales.

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"CCOO exigirá un escrupuloso respeto al empleo de las personas trabajadoras de la empresa en España y la mejora de sus condiciones de trabajo", han manifestado desde el sindicato mediante un comunicado. Entre la plantilla existe nerviosismo sobre cómo esta operación internacional acaba impactando en el día a día de la compañía y, entre otras cosas, si Óscar Pierre seguirá al frente de la misma como consejero delegado o SSW le buscará un relevo.