Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Mercados

El Ibex 35 cede un 0,7% y pierde los 19.200 puntos, con el Brent en torno a 84 dólares

La presión sobre los valores industriales y las caídas en Europa arrastran al selectivo en una sesión marcada por el petróleo

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con un descenso del 0,72%, hasta situarse en los 19.165,8 puntos hacia las 9.00 horas. El selectivo madrileño pierde así la cota de los 19.200 enteros en una jornada marcada por la evolución de los precios del petróleo.

En la apertura de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, avanzaba un 0,3% y cotizaba alrededor de los 84,5 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,7%, hasta situarse cerca de los 79 dólares por barril.

En el ámbito empresarial español, el grupo de restauración Areas ha anunciado un acuerdo para adquirir la división de concesiones de The Restaurant Group Ltd en Reino Unido. La operación permitirá a la compañía gestionar 38 restaurantes ubicados en aeropuertos británicos y supondrá su entrada en este mercado.

Dentro del Ibex 35, Redeia lideraba las subidas en los primeros minutos de negociación, con un avance del 0,7%, seguida de Naturgy, que ganaba un 0,6%. En el lado contrario, ArcelorMittal registraba la mayor caída, con un retroceso del 3%, mientras que Acciona se dejaba un 1,9%.

Las principales plazas europeas también iniciaban la última sesión de la semana en negativo. Fráncfort cedía un 0,4%, París bajaba un 0,6% y Milán retrocedía un 0,9%, mientras que Londres cotizaba prácticamente sin cambios.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba por 1,145 dólares. Por su parte, la rentabilidad exigida al bono español a diez años descendía hasta el 3,591%.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
  2. Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura
  3. Cáceres proyecta 4.700 metros cuadrados para el peatón en la plaza Marrón: todas las imágenes de su gran transformación
  4. La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
  5. La familia de la víctima del atropello mortal en Cáceres recurrirá la sentencia para evitar que el condenado eluda la cárcel
  6. Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado
  7. Un detenido en Cáceres por difundir videos de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales
  8. El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial

Silvia González: "Que vaya en las listas a la Asamblea empodera a Badajoz y al PSOE local"

Silvia González: "Que vaya en las listas a la Asamblea empodera a Badajoz y al PSOE local"

Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

Alemania se acopla al paraguas nuclear de Francia y anuncia sus primeras maniobras compartidas

«Me duele mucho decir adiós al Cacereño», asegura Emi

«Me duele mucho decir adiós al Cacereño», asegura Emi

Ucrania: nadie gana

Ucrania: nadie gana

Vídeo | Rafa Mateos anuncia que volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Cáceres

Los veterinarios coinciden: la oruga procesionaria es uno de los mayores peligros para los perros

Los veterinarios coinciden: la oruga procesionaria es uno de los mayores peligros para los perros

Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura

Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura
Tracking Pixel Contents