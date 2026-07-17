UE
La tasa de inflación se moderó cuatro décimas en junio, al 2,8% en la eurozona y al 2,9% en la UE
La energía y los alimentos frescos registran un menor encarecimiento interanual en la eurozona durante junio, impulsando la desaceleración
EP
La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en junio en el 2,8%, lo que supone una desaceleración de cuatro décimas respecto del dato de mayo y el menor aumento del coste de la vida en la región desde el marzo, según ha confirmado este viernes Eurostat.
En el conjunto de los Veintisiete, la tasa de inflación interanual se moderó en junio también en cuatro décimas, hasta el 2,9% frente al 3,3% correspondiente al mes de mayo.
La moderación de la inflación en la zona euro en el sexto mes de 2026 reflejó una subida del 8,5% interanual del coste de la energía, frente al aumento del 10,8% registrado en mayo, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 3,1%, frente al avance interanual del 4% el mes anterior.
Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,7% interanual, dos décima menos que el dato de mayo, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,5% del mes anterior.
De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en junio fue del 2,2%, dos décimas por debajo del dato de mayo.
De su lado, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se desaceleró hasta el 2,4% desde el 2,6%.
Entre los miembros de la UE, las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (1%), República Checa (1,1%) y Dinamarca (1,8%), mientras que las tasas anuales más altas correspondieron a Rumanía (9,2%), Lituania (5,4%) y Bulgaria (5,2%).
En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en junio se mantuvo en el 3,6% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de ocho décimas y supone la más elevada entre las grandes economías del euro, ya que Alemania registró una tasa del 2,4%, Francia del 2% e Italia del 3%.
Fuente: El Periódico
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