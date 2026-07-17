Telefónica crece en el negocio sanitario y se refuerza en el uso de la IA para hacer diagnósticos médicos

Telefónica se lanza a crecer en la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario y especialmente en el uso de la inteligencia artificial (IA) en tratamientos médicos. El grupo ha sellado una alianza con el grupo australiano de tecnología sanitaria Harrison.ai para ofrecer en España una solución basada en IA que servirá como apoyo a los profesionales sanitarios durante el proceso de diagnóstico en radiografías de tórax.

La solución que ofrecerá Telefónica incorpora un algoritmo de apoyo al diagnóstico con capacidad para analizar radiografías de tórax, identificar automáticamente hasta 124 hallazgos clínicos (incluidos los nódulos pulmonares para facilitar el cribado de cáncer de pulmón) y detectar de forma temprana otras patologías críticas. El algoritmo de inteligencia artificial empleado está entrenado con datos procedentes de más de 780.000 estudios de radiografías de tórax que cada uno de ellos ha sido etiquetado de forma independiente por al menos tres radiólogos cualificados para proporcionar diagnósticos con altos niveles de calidad y fiabilidad.

La solución se puede integrar en los sistemas e infraestructuras sanitarias ya existentes, gracias a los servicios profesionales de los expertos en inteligencia artificial y datas en plantilla de la teleco, garantizando poder adaptar la tecnología a las particularidades técnicas y clínicas de cada sistema de salud. El algoritmo utilizado está certificado como producto sanitario mediante el marcado CE IIb, que es el que proporciona las máximas garantías en el soporte al diagnóstico en la Unión Europea.

“La incorporación de inteligencia artificial en radiología representa un avance significativo hacia modelos sanitarios asistenciales más eficaces y eficientes, en los que la tecnología se convierte en un aliado del profesional sanitario para ofrecer una atención más rápida, precisa y personalizada”, subraya Carlos Martínez, director de Datos e IA de Telefónica Tech. “Con esta nueva solución, que ya estamos ofreciendo a varios servicios de salud autonómicos, seguimos ampliando los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y avanzando en nuestro propósito de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales”.

Una solución de diagnóstico asistido que ayuda a los profesionales sanitarios a mejorar la atención sanitaria, optimizando los tiempos de sus respuestas, agilizando los flujos de trabajo y detectando de forma temprana enfermedades como el cáncer de pulmón. La inteligencia artificial funciona como una herramienta de apoyo, pero es el profesional el que sigue teniendo la decisión final sobre la evaluación del paciente y el tratamiento a seguir más adecuado. Los servicios de Urgencias y Atención Primaria podrán visualizar los diagnósticos generados con inteligencia artificial a través de un visor web, lo que supone un primer filtro médico y contribuye a reducir derivaciones innecesarias al especialista.

“El alcance de Telefónica en España nos brinda la oportunidad de hacer aquello que nos propusimos: reducir la brecha de capacidad asistencial. Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a los profesionales clínicos a detectar de forma más temprana enfermedades como el cáncer de pulmón, priorizar los casos más urgentes y garantizar que ningún hallazgo pase desapercibido”, explica Aengus Tran, CEO y cofundador de Harrison.ai.

Otros usos sanitarios de la IA

Telefónica ya estaba ofreciendo soluciones de uso de IA en el sector sanitario. Entre otras funciones, el grupo está utilizando la IA como herramienta de apoyo a los profesionales sanitarios para el diagnóstico de las pruebas de imagen y dermatológicas. Telefónica está integrando modelos de IA específicos para detectar centenares de patologías, anticiparse a posibles dolencias o hacer triajes más eficientes de los pacientes en función del grado de urgencia detectado.

El grupo también está llevando a cabo proyectos de genómica para favorecer la medicina preventiva y avanzar en la personalización de los tratamientos, así como pruebas para ver el potencial de la IA en la detección precoz de la soledad no deseada y el estado de bienestar emocional de las personas, a través del análisis de la voz y el habla mediante biomarcadores vocales.

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En paralelo, Telefónica también busca tener un papel activo en el desarrollo de espacios de datos para el intercambio de información de forma segura y soberana en el sector sanitario. Y el grupo también ofrece soluciones con agentes de IA dirigidos a optimizar los procesos burocráticos (transcripción, codificación y generación automática de informes) y automatizar tareas rutinarias como la gestión de citas y recordatorios.