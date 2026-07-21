FARMACÉUTICAS
Novo Nordisk demanda a su rival Eli Lilly por publicidad engañosa y competencia desleal sobre sus fármacos adelgazantes
La danesa considera que los anuncios de Eli Lilly sobre Zepbound y Mounjaro, sus medicamentos, omiten información sobre Ozempic y Wegovy, los de Novo Nordisk
Jaime Mejías
Guerra abierta entre dos de las mayores farmacéuticas del mundo. La danesa Novo Nordisk ha presentado ante un tribunal de distrito de Nueva Jersey (EEUU) una demanda contra el laboratorio estadounidense Eli Lilly por sus anuncios sobre medicamentos para combatir la obesidad y la diabetes tipo 2 al considerar que omiten información sobre nuevos avances de fármacos de Novo Nordisk.
De esta manera, la demanda sostiene que Eli Lilly incurre en "múltiples violaciones" de las leyes de Estados Unidos sobre publicidad engañosa y competencia desleal. Novo Nordisk ha iniciado los trámites judiciales después de que el laboratorio se negara a retirar los anuncios en una solicitud formal.
Pulso judicial por los fármacos estrella
En concreto, la compañía danesa señala que la publicidad sobre los fármacos de la firma estadounidense Zepbound --contra la obesidad-- y Mounjaro --inyección para la diabetes-- es "falsa y materialmente engañosa para millones de estadounidenses" al omitir información relevante sobre las dosis inyectables más efectivas de Ozempic y Wegovy, medicamentos de Novo Nordisk.
Según denuncian, Eli Lilly ejecutó campañas publicitarias "intencionadamente" con estudios obsoletos que comparan las dosis más altas del laboratorio estadounidense con dosis más bajas de los medicamentos de Novo Nordisk, presentando engañosamente esos resultados como prueba de una superioridad general a nivel de producto.
La batalla por la evidencia científica
La farmacéutica danesa ha solicitado al tribunal que obligue a Eli Lilly a retirar estos anuncios de todos las plataformas, así como a publicar las rectificaciones correspondientes. De la misma manera, Novo Nordisk ha solicitado a la compañía norteamericana que paralice la emisión y publicación de los anuncios voluntariamente, ya que en caso contrario presentarán ante la Justicia una orden judicial preliminar que los bloquee de inmediato la publicidad.
"A medida que se dispone de opciones de tratamiento nuevas y más eficaces, las personas merecen información precisa que refleje la evidencia científica más reciente y les ayude a tomar decisiones informadas sobre su atención médica", ha destacado John Kuckelman, vicepresidente sénior y asesor jurídico general del grupo Novo Nordisk.
"Las compañías de atención médica tienen la responsabilidad de mantener la exactitud y la actualidad de sus declaraciones públicas; las cláusulas de exención de responsabilidad ineficaces y con letra pequeña no corrigen la impresión engañosa creada por las grandes campañas nacionales", ha añadido
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Fuente: El Periódico
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