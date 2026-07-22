Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tecnología y Ciberseguridad

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

Un agente autónomo diseñado y puesto a prueba por la creadora de ChatGPT decidió sortear las medidas de seguridad sin autorización para ejecutar un ciberataque "sin precedentes" contra la firma Hugging Face

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk,

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk, / David Paul Morris / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

La inteligencia artificial tiene implicaciones cada vez más peligrosas para la ciberseguridad. OpenAI, la creadora de ChatGPT, ha anunciado que uno de sus modelos aún no publicados se descontroló y realizó un ataque "sin precedentes" contra Hugging Face, otra empresa de IA.

La start-up dirigida por Sam Altman estaba poniendo a prueba las capacidades de dos de sus sistemas más avanzados, ChatGPT Sol 5.6 y otro aún no abierto al público. Los ingenieros crearon un agente autónomo y le asignaron una misión compleja: conectar vulnerabilidades informáticas y aprovecharlas en un ciberataque exitoso.

Aunque lo testearon en un entorno controlado, el agente sorteó por su cuenta las medidas de contención, accedió a Internet y hackeó Hugging Face. Eligió ese objetivo porque dedujo que la biblioteca de millones de modelos abiertos de IA que tiene la compañía era el lugar más probable donde podría encontrar la manera de superar la evaluación.

"Incidente sin precedentes"

En un comunicado corporativo, OpenAI ha descrito este episodio como "un incidente cibernético sin precedentes, en el que se utilizaron capacidades cibernéticas de última generación".

Noticias relacionadas

En los últimos meses, tanto la creadora de ChatGPT como Anthropic han diseñado modelos de IA especializados en exponer problemas de ciberseguridad, detectar brechas y explotarlas antes que sus víctimas puedan parchearlas. Algunos, como ChatGPT Sol 5.6 y Fable 5, han sido abiertos comercialmente al gran público, mientras que otros, como Claude Mythos, permanecen con el acceso cerrado o limitado por el Gobierno de Estados Unidos. Ambas start-ups se preparan para salir a bolsa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores
  2. De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres
  3. Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada
  4. Oposiciones de Maestros en Extremadura: 391 sobresalientes y 304 plazas, así cambia la clasificación al sumar los méritos
  5. Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte
  6. Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña
  7. Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas
  8. Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura

Un consultorio nuevo, un restaurante abierto todo el año y un negocio que no deja de crecer: Casas de Millán se reconstruye mirando al futuro

Un consultorio nuevo, un restaurante abierto todo el año y un negocio que no deja de crecer: Casas de Millán se reconstruye mirando al futuro

Más de 17.000 viajeros y 150 kilos de queso: el éxito de la campaña de turismo y gastronomía de la Torta del Casar

Más de 17.000 viajeros y 150 kilos de queso: el éxito de la campaña de turismo y gastronomía de la Torta del Casar

La UEx hace historia como segunda universidad española anfitriona del Congreso TaLC sobre IA e idiomas

La UEx hace historia como segunda universidad española anfitriona del Congreso TaLC sobre IA e idiomas

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

El Parque Almudena Grandes, de Moraleja, moderniza sus instalaciones y juegos infantiles

El Parque Almudena Grandes, de Moraleja, moderniza sus instalaciones y juegos infantiles

El Área de Salud de Coria es finalista en los Premios New Medical Economics 2026

El Área de Salud de Coria es finalista en los Premios New Medical Economics 2026

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

PSOE y Unidas acusan a Guardiola de esquivar el Debate de la Región y el PP les pide acatar el informe

PSOE y Unidas acusan a Guardiola de esquivar el Debate de la Región y el PP les pide acatar el informe
Tracking Pixel Contents