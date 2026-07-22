Revolut roza los 100.000 millones de euros de valoración y se afianza como la start-up más valiosa de Europa

El neobanco británico Revolut no deja de crecer. La entidad financiera nativa digital ha puesto en marcha un nuevo proceso de venta secundaria de acciones, dirigido a parte de sus empleados, que ha fijado la valoración de la compañía en 110.000 millones de dólares (unos 100.000 millones de euros), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación. De esta forma, Revolut se afianza en su posición como la startup más valiosa de Europa, título que ya ostentaba con su anterior valoración.

La transacción permitirá que determinados empleados e inversores tempranos en la compañía fundada por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko vendan parte de sus participaciones. "Podemos confirmar que se está llevando a cabo un proceso de venta secundaria de acciones. Como es habitual en este tipo de operaciones, no haremos comentarios sobre los detalles mientras el proceso siga en curso. Compartiremos una actualización una vez que haya finalizado", ha confirmado la entidad financiera en un comunicado.

Presencia en España

Revolut cuenta hoy en día con más de 6,5 millones de clientes en España, superando en esta métrica a entidades como ING, Abanca o Bankinter. Hace menos de una semana, la entidad financiera informó de que había superado los 120 cajeros desplegados en el país, aproximadamente un año después de colocar el primero de ellos. Aunque la red de cajeros automáticos arrancó en Madrid y Barcelona a lo largo del mes de junio, el servicio ya se ha extendido a otras comunidades autónomas, donde Revolut suma hoy 20 terminales en Andalucía, repartidos entre las provincias de Sevilla y Málaga.

Respecto al precio de los títulos, fuentes del sector han adelantado que rondará los dos dólares. La operación forma parte de la estrategia de la compañía para ofrecer liquidez tanto a empleados como a inversores. De hecho, la empresa ya llevó a cabo dos procesos similares anteriormente, ambos con una demanda superior a la oferta.

Ascenso meteórico

En 2024, la firma cerró una venta secundaria de acciones que valoró la compañía en 45.000 millones de dólares (unos 39.400 millones de euros). La última operación, realizada en noviembre de 2025, elevó esa valoración hasta los 75.000 millones de dólares (alrededor de 65.000 millones de euros). Ahora, la nueva venta secundaria sitúa el valor de Revolut en 115.000 millones de dólares, lo que supone un incremento de más del 53% respecto a la transacción anterior.

En cuanto a los plazos de la actual operación, la 'fintech' tiene previsto que el proceso se cierre durante las próximas semanas y descarta que vaya a prolongarse más allá del calendario previsto, tal y como ha podido confirmar Europa Press. Pese a que el neobanco sigue aumentando su valoración a través de nuevas operaciones, todas ellas se dan en el entorno privado, sin planes de salir a Bolsa al menos hasta dentro de dos años.

Pausa en la salida a Bolsa

Su CEO y fundador, Nik Storonsky, afirmó en una entrevista con 'Bloomberg' a finales de abril que su intención era sacar al mercado a Revolut, pero al menos "no hasta 2028". En una conversación con el periodista estadounidense David Rubenstein, Storonsky sostuvo que la intención del neobanco siempre ha sido salir al mercado, pero por el momento prefieren abordar otros frentes. "Somos un banco, y para un banco, es súper importante contar con la confianza de los clientes. Las compañías públicas cuentan con más confianzas que las privadas", adujo el ruso-británico.

El fundador ya avisó entonces de que la empresa valoraría la posibilidad de realizar más ventas secundarias de acciones antes de cualquier salida a Bolsa, ya que suele llevar a cabo este tipo de operaciones cada uno o dos años. De los 45.000 millones pasó a los 75.000, y tras la última de estas operaciones, Revolut supera los 100.000 millones de valoración.

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De esta forma, los comentarios del cofundador de Revolut disipan dos escenarios que contaban con probabilidades: que el neobanco permaneciese para siempre privado —algo que descontaban prácticamente todas las voces autorizadas— o que la salida a Bolsa se produjese este mismo año. Sin embargo, por el momento, Revolut parece seguir centrado en su expansión internacional, que le ha llevado a solicitar una licencia bancaria en EEUU y a arrancar operaciones en gran parte de Latinoamérica, entre otros territorios.